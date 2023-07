Valedor no Porto

Boas novas voan a Vigo para nós decer que José Viale Moutinho foi condecorado coa medalla de Mérito da Câmara Municipal da cidade do Porto. Foille imposta na tardiña do domingo 9 de xullo e a noticia fainos acordantes daqueles anos sesenta do século pasado en que o xove xornalista e escritor Viale Moutinho (Funchal, 1945) descubría a persoa e a obra de Otero Pedrayo e, con ela, a lingua e a nación galega, comprometéndose con elas polo resto da vida.

Eu son dos que pensan que Viale Moutinho, primordialmente, é un poeta dotado de potencias raras que o converten en único no seu sistema literario. Aparecen, con gloria, as propostas críticas coas novas formas que os tempos demandaban. El aplicouse ao labor de conducir o discurso poético portugués até a fronteira dalgunha cousa que podía ser chamada “comunicación fractal” e que ten coma característica a procura da “grande verdade do mundo”.

Poeta, Viale Moutinho é tamén narrador senlleiro nas letras veciñas que son de raigaña e de torgueira nosa. Da súa “prosa de resistencia” ten escrito Maria da Glória Padrão palabras difíceis e xustas. Ela reférese aos “lexemas cortados a meio”e ás “sintaxes estranguladas” de Viale Moutinho. Non so a poesía e narrativa radical teñen solicitado o xenio do autor: o ensaio serviulle de balcón para representar o modo máis racional do seu discurso. En canto a súa dedicación histórico-literaria, non podemos esquecer os días en que o noso amigo condecorado lles descubriu aos portugueses a grandeza oculta de Camilo Castelo Branco.

Etnógrafo, por parte, centrouse no universo arcaico das “adivinhas” vindo coincidir nesta dedicación co traballo de Paco Martín sobre tales alfaias do enxeño popular. Seguen sendo os seus libros sobre nacionalismo galego a máis lúcida ollada que deitase un portugués sobre Galicia despois de Alexandre Herculano. A Guerra de España solicitou a atención de Viale, quen explora vieiros analíticos pouco transitados. E saíron da man del traducións valiosísimas ao portugués de libros galegos.

Vexan agora o nativo de Funchal e habitante da Gallaecia Sul cando, triunfante o 25 de Abril, apoiou e protexeu os colectivos de refuxiados galegos antifranquistas e nacionalistas que acharon acubillo na que fora, e voltaba ser, cidade libre do Porto. Cousas estas polas que o espírito e memoria de Viale Moutinho pairarán sempre sobre o monumento a Rosalía de Castro e pé da estatua equestre da Praça da Liberdade, sempre na cidade galaica que deu nome a Portugal.