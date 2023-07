Los sondeos y elecciones son dos medios de expresión complementarios y compatibles en cualquier sistema democrático. Sin embargo, existe la opinión bastante extendida que tiende a desacreditar las encuestas: para unos, son gastos inútiles y para otros, elementos de confusión de la opinión pública.

Para sondear o tomar el pulso a la opinión pública se emplean las encuestas a modo de instrumentos basadas en principios y en técnicas estadísticas, al igual que las utilizadas, por ejemplo, en los estudios de mercado encargados por las empresas. Las encuestas son un medio de información que reflejan el estado de opinión en un momento dado. No tiene sentido, pues, despreciarlas en vano, lo mejor es aprender a utilizarlas bien y en el momento oportuno.

Las encuestas se basan, desde el punto de vista estadístico, en la ley de los grandes números. Su principio consiste en conseguir una muestra lo suficientemente representativa, para lo que es preciso haberla elegido correctamente, que no esté “sesgada” y se realice totalmente al azar. Los estadísticos, para construir este modelo reducido representativo del conjunto de la población, utilizan la técnica llamada de los cupos a partir de cierto número de criterios y de caracteres elegidos previamente. Por lo general, estos factores suelen ser el sexo, la edad, la profesión, el lugar de residencia, etc.El público conoce sobre todo los sondeos referidos a intención de voto, realizados antes de las elecciones, pero no se puede incurrir en la incorrecta lectura de los mismos, pues , el sondeo no es más que una instantánea de la opinión pública en el momento de su realización y a la hora de ser comentados debe concederse la debida importancia a su evolución.

La influencia de los sondeos sobre la población es muy difícil de evaluar y el llamado “efecto de conversión”, tan criticado por sus adversarios, se estima que es muy raro que actúe, por lo que únicamente puede constatarse que aunque sus efectos son más notables a largo plazo, sin embargo, a corto plazo, son mínimos. Sea como fuere, en la actualidad casi en todos los países hay leyes que regulan la publicación de los resultados de sondeos sobre el comportamiento electoral en fechas inmediatamente anteriores a las elecciones. Por ejemplo, en España, no se permite la publicación de los mismos en los cinco días anteriores a los comicios.

(*) Lcdo. Derecho, Económicas y Políticas y vecino de Cangas