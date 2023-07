Meten con calzador una declaración de condena a Rusia

Poco o nada tiene que ver la guerra de Ucrania con las relaciones entre América Latina y la Unión Europea, pero esta última consiguió meter con calzador una declaración de condena a Rusia en la cumbre que celebraron esta semana ambas organizaciones regionales. Incluso el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había intentado que le invitaran a la reunión como lo había sido antes a la cumbre de la OTAN en Vilna, pero esta vez no tuvo éxito.

La UE se había, sin embargo, empeñado en que en su cumbre con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños se condenara en los términos más duros la invasión ilegal rusa del país vecino y ya en junio presentó un borrador en ese sentido. Sin embargo, muchos de aquellos países y no sólo los que tienen relaciones especiales con Rusia como Cuba, Venezuela o Nicaragua, se preguntaron qué tenía que ver lo que iba a tratarse en Bruselas con la guerra de Ucrania.

Entre ellos no parece que estuviese Chile, cuyo presidente, Gabriel Boric, calificó en la capital comunitaria el ataque ruso de “agresión imperial inaceptable” y advirtió de que “lo que hoy es Ucrania puede ser mañana cualquiera de nosotros”. La mayoría de los miembros de la CELAC, entre ellos Brasil, se ha manifestado desde el principio en contra de la guerra, pero al mismo tiempo a favor de la apertura de negociaciones entre las partes para ponerle fin.

Y eso es lo que manifestaba el borrador alternativo que la CELAC presentó a la UE y que contenía un pasaje donde se abogaba expresamente por una solución diplomática para “garantizar la soberanía y seguridad de todos nosotros”. Es lo mismo que piensan no sólo los países latinoamericanos y del Caribe, sino también los emergentes o en desarrollo de otros continentes como la India, China o Suráfrica.

Con su resistencia a aceptar sin más la enérgica condena a Rusia que reclamaba Bruselas, los países del CELAC demostraron algo cada vez más evidente y es que el llamado Sur global no está dispuesto a admitir ya trágalas. Los países latinoamericanos no quieren renunciar a su neutralidad en ese y otros posibles conflictos. Y son sobre todo conscientes del poder que tiene un subcontinente que atesora muchas de las materias primas que necesita el resto del mundo.

Los intentos occidentales de aislar a Rusia no convencen a la mayoría de esos países, que, si bien condenan la invasión de Ucrania, consideran que Estados Unidos hizo lo mismo en otros casos –Irak, Libia, Afganistán– sin que tuviera que soportar castigo económico ni bloqueo comercial alguno. Es cierto que la CELAC no logró finalmente que de la cumbre de Bruselas no saliera ninguna referencia a Ucrania, pero sí que la condena a Rusia por su invasión ilegal fuera mucho más equilibrada que lo que pretendía inicialmente la UE.

Los europeos y los occidentales en general deberían tomar nota: la relación de fuerzas no es ya lo que era, y no pueden pretender aquéllos imponer sin más sus condiciones.