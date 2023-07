Las advertencias

A este paso, casi a horas vista de lo que decidirá la sociedad española en general sobre su futuro, no queda otro remedio que rendirse a la evidencia y, al referirse a temas relacionados con Galicia, el Norte de Portugal, la Eurorregión o la alianza del Noroeste –de todo ello, ni media palabra en la campaña electoral– reclamar que al menos se cumpla lo firmado. De lo prometido, y nunca reflejado en los presupuestos. Y preguntar a algunos miembros del oficio político acerca del olvido, que parece intencionado, de esos asuntos, ya que por más que hablan de mentiras, fotografías y otros discursitos de medio pelo –que agrandan o reducen en función del interés de sus siglas– y dibujan una campaña tan sucia como no se había visto en años.

Se dice tal cosa porque los candidatos, además de destriparse, apenas hablan –y conviene insistir en recordárselo ya que, aunque pocas, quedan horas para intentarlo– de los asuntos que realmente importan al país y a sus comunidades. Por ejemplo a Galicia, el futuro de sus inversiones, el presente de sus capacidades para a través de la innovación preparar el futuro y, en definitiva, hacer país. Pero no sólo ha de espabilar el nuevo Gobierno central, o pensar un poco más en sus votantes las señorías que lleguen al Congreso –el Senado es un mero apéndice ornamental– con los votos de los gallegos. Habrá de ponerse las pilas la propia Xunta, de la que extraña su silencio a pesar de las reiteradas advertencias que recibe de los círculos económicos.

No sólo es su silencio lo que provoca extrañeza. También su apariencia pasiva acerca de los avances de alguien tan competitivo como el Norte de Portugal mientras da la impresión de que algunos conselleiros habrían de reciclarse en la asignatura de “estar al loro”, que diría un castizo. Dicho todo lo cual, no estorbará reclamar de unos cuantos alcaldes con capacidad de influencia en el mundo local, que se sumen a la tarea de que esta tierra no se quede atrás, lo que exigiría una lealtad a sus votantes bastante mayor de la que aparentan, porque cuando llega la hora de trabajar para todos, priman afines. Cierto que ése no es un defecto exclusivo de una parte de la vieja España, pero ya se sabe que mal de muchos sólo sirve de consuelo a los tontos.

Claro que, resumiendo –que es gerundio–, son bastantes los gallegos y gallegas que se conformarían, y procede repetirlo por si alguien ha perdido la memoria, con que este Ejecutivo autonómico hiciese lo que no hace el central: poner en marcha un plan atractivo para captar inversiones “mirándose en el espejo de Portugal”, que fue el primer dato de una cierta penitencia aportado por el entonces presidente Feijóo nada más obtener su cuanta victoria consecutiva con mayoría absoluta. Y conste que lo de la “penitencia” se refiere al hecho de que, por ahora, no hay ni plan ni espejo, y en consecuencia, la relativa desventaja gallega ante su vecino no hace sino crecer. Lo que lleva a un horizonte, al menos próximo, que no pinta demasiado bien para el norte de la raia. Y no se pretende, en absoluto, dibujar una perspectiva borrascosa, sino sólo advertir que si se falla en las carreras de fondo, y además se carece de rapidez en el sprint, suele ser normal llegar el último.

Sea como fuere, algo resulta indiscutible, al menos desde un punto de vista personal: Galicia no puede, ni debe, descuidar lo que hacen otras comunidades y/o regiones europeas en materia de atraer inversores e invertir en investigación y desarrollo con prioridad. Y no sólo por razones obvias, sino porque en un sistema global como el vigente ya no se trata de dejar a nadie atrás sino de tener muy claro que el que no avanza, retrocede. Y ahora mismo su gobierno parece más ocupado en atender el día a día que en prevenir el mañana o pasado. Otros, en cambio, han entendido las advertencias que emanan de la realidad y se han puesto las pilas. Lo que se nota para bien de ellos y no precisamente en los que no espabilan.