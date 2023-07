Sabemos el uno del otro desde hace años –aunque nos tratemos poco– y es cierto que de un tiempo a esta parte nuestras conversaciones van menguando todavía más. Casi ni coincidimos así que le pregunto a Xavi: “¿Qué tal tu padre?” o “¿Cómo sigue Paco? a Iago. Recuerdo que nos conocimos en Santiago, cuando ideé proteger nuestra riqueza estudiantil, cerrando con llave las habitaciones y escondiendo estas en una maceta. Lo sé, a qué caco le interesaría una Introducción a la Ciencia Política o al Derecho Romano. Te esperaba pero te anticipaste, puntual, a la cita. Cuando llegué te encontré a ti con las llaves en la mano, las puertas abiertas, y –entre risas– una advertencia: “La próxima vez utiliza un escondite como Dios manda”. Sólo te faltó añadir “¡carajo!”. Fue un buen comienzo, tu socarronería junto a mi ridículo hicieron buenas migas.

Eres de la quinta de mi viejo. Esa generación que nació cuando se pegaban los últimos tiros en Madrid, pasó la infancia entre los silencios de lo que no se puede hablar y lo que estás obligado a hacer –aunque no lo compartas– y en su juventud vio la ciudad desperezarse: Citroën, Pescanova, los astilleros, Álvarez… Os tocó montar el decorado para después verlo cambiar en los setenta y ochenta: desde la mani por la Autonomía a la que nadie faltó hasta la jodida reconversión que lo puso todo patas arriba y vuelta a empezar. Lo curioso es que os remangasteis de nuevo y fuisteis capaces de ensamblarlo otra vez, de transformar ya no sólo la urbe sino la comarca entera y volver a primera línea. Me pregunto cómo se hace eso, estáis hechos de una pasta especial y una energía inagotable, me río yo de las renovables… Lo vuestro sí es un motor perpetuo, incansable. ¡Buf!, sois irreductibles vigueses, Paco.

La verdad, no sé si preguntarte ¿cómo lo llevas?, ¿qué tal va Ana?, o dejar que hablen los silencios. Permitir que cuando me encuentres en el papel –sé que lo harás porque repasas el FARO cada mañana igual que todas esas píldoras de colores– tu gesto sonría y también recuerdes mi torpeza para salvaguardar bienes materiales. Lo que sí quería era darte las “gracias”, no sólo a ti, también a toda tu tropa –ahora ya una presencia silenciosa que me niego a olvidar– que aún encontramos en los parques, charlando en el dominó o paseando por el Berbés, cada vez menos... Gracias por todo lo que habéis hecho, lo que nos habéis dejado que excede lo tangible, ese estilo incansable, vuestra dedicación, una manera de ser. Este es un aplauso para ti, para ellos y ellas, que estas palabras sirvan de homenaje: ¡Gracias chavales!