El Marín CF

El equipo representativo de nuestra villa, este año realizó una magnífica temporada con gran éxito, pues después de deambular por la tercera División Autonómica varios años, al fin consiguió el ansiado ascenso a la Segunda División Autonómica, al tiempo que fue subcampeón de la Copa Rías Baixas. De sus 24 partidos de liga jugados, consiguió 22 victorias holgadas, consiguiendo 118 goles a favor y 18 en contra, y en la copa perdió en la final, consiguiendo 13 goles a favor y 6 en contra, siendo los goleadores Manuel Benito en liga, y Quico Torres en copa. Excelentes resultados, dejando clara evidencia de su superioridad. Y así el club, bajo la presidencia de don Gaspar Pérez Camero, junto a su junta directiva, consiguió pagar la deuda acumulada, resultando un pequeño saldo positivo, lo que evidencia que el trabajo y esfuerzo realizados y como consecuencia de ello, el éxito deportivo.

Muchos marinenses recordamos aquel Marín FC, de los años cincuenta, en los que militaba en la Tercera División, siendo, en muchas temporadas, un equipo puntero, incluso creo recordar, si no me equivoco, que en alguna de aquellas temporadas jugó la posibilidad de ascenso a Segunda, creo que, con el Lemos, posteriormente con Francisco Salazar de presidente, que premiaba a sus jugadores, cuando ganaban, con trajes de “Javiña”, creo que por el golaverage con el Pontevedra. Daba gusto ir al campo, casi siempre lleno, y se notaba mucho la salida por la calle Jaime Janer abajo, entonces bordeada de árboles, un gran gentío que casi llenaba todo el trayecto. Había una gran afición que lo seguía, domingo a domingo, incondicionalmente. También recordamos aquel enorme gentío que se formaba delante del “Colón”, junto a la casa de Rocafort, donde estaba la sede del club, los recibimientos que se le hacían al regreso de una victoria, que el autobús de “Cándido” que apenas podía avanzar. Pues aquel equipo, que había sido fundado el 14 de septiembre de 1948, por lo que esta temporada, pronto cumplirá su 75 aniversario. Que nació de la idea de “Lelé”, y Adolfo Rocafort, y otros muchos más, que apoyados incondicionalmente por el alcalde Francisco Pérez Crespo, de grato recuerdo, que fue el que decidió la construcción del campo de San Pedro.

Ahora, que el presidente decidió continuar un año más, con el fin de poder conseguir el ansiado ascenso a la Primera Autonómica, es cuando los marinenses debemos apoyar decididamente a esta directiva, porque se lo merecen, en reconocimiento y agradecimiento de lo conseguido esta temporada. Para ello hacemos un llamamiento a todos los marinenses para que se hagan socios, con el fin de conseguir mil socios para poder mantener el equipo, porque con los que hay ahora, menos de cien, no sería posible cubrir el presupuesto, que se calcula en más de 50.000 euros, por eso insistimos en que es el momento de hacernos socios, por el 75 aniversario y por la lucha por el ascenso. Para ello el ayuntamiento también debe apoyar al club representativo de nuestra villa, con una cantidad adecuada al presupuesto necesario y al esfuerzo realizado por la junta directiva. Y, como no, también hacemos un llamamiento a los establecimientos y hostelería marinense para apoyar al club, y a las empresas marinenses y portuarias para conseguir el Club Marín FC vuelva a ser como antes. Pues no podemos dejar ahora de apoyarlo, cuando más lo necesita. De modo que es necesario que el orgullo y ese “xeito de ser”, de los marinenses, se demuestre y se produzca un apoyo general al club Marín, que a lo largo de los tiempos nos dio tantas satisfacciones y gozos Por toda esta historia de 75 años que vivimos, y por muchas cosas más: ¡Apoyemos todos al Marín Club de Fútbol!