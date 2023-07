Hoy os traemos no una sino 2 fotos, 2. Claro, son dos colectivos cuyo único nexo de unión es que son vigueses. Uno, arriba, el último encuentro anual de Xubilia, que son los jubilados del Banco Santander Central Hispano reunidos ante un buen reclamo gastronómico en el restaurante Casa Portuguesa de Dena-Meaño. Los de abajo se reúnen en el Mónaco para echar unas risas a la vida aunque periódicamente cada uno se encarga de oficiar una comida. Se hacen llamar Los Delmónicos y en la imagen les veis tras hacer frente a un cordero, que atacaron con éxito en El Choco. Gente como César Fdez., Alberto Morenza, Raúl Tomé, J.L. de Paz, Óscar Suárez, Federico Frichy, Alberto Vázquez, Enrique Román, Eriberto, Daniel Pampín, Dalmiro, Fernando Curty, Rafa Gómez y Rafa Marcial.

Las charlas de estío en Sabarís: Piñero desvela a Jesús de Nazaret

Ayer abrí esta sección con el Ioga no solpor que comienza mañana en la playa de Patos con Manuel Madhana y hoy la descapullo pregonando esas charlas de verano que se inician en Sabarís con Antonio Piñero y tan buen sabor han dejado otros estíos. En estos tiempos en que los catetos coleccionando likes son más relevantes que los que escriben un libro, bueno es impregnar el ocio del verano del poder curativo de la palabra. Hoy será Antonio Piñero, un filólogo, historiador, académico y escritor español, especializado en la vida de Jesús de Nazaret, el judaísmo anterior al cristianismo y la fundación del cristianismo quien romperá el fuego en el espacio Multiusos de Sabarís a las 20 horas con una conferencia cuyo título es un gancho: ¿Porqué el Israel del siglo I generó un personaje como Jesús de Nazaret? Piñero, ya os lo digo, es un crack de 82 egregios tacos y erguido porte a quien presenté su último libro, cargado de 1.664 páginas de sabiduría rupturista: Los Libros del Nuevo Testamento.

Linterna y la Casa de la Abuela

¡Eureka! Tras un paréntesis de descanso ha reaparecido el insigne lidida hostelero Luis Sangiao con nuevos bríos, dispuesto a continuar la batalla en La Casa de la Abuela (Zapateira, 8, Canido) con su rastro dominical abierto por la mañana, en el que te puedes encontrar de todo. No tiene actuación prevista hasta el 12 de agosto, con Guzmán, aquel que cantó con Cánovas, Adolfo y Rodrigo. Un día habrá que escribir la historia del Linterna Roja, que eso fue lo que hoy es la Casa de la Abuela. No me resisto a recordar aquel junio de 1977 de las primeras elecciones democráticas. Colaboraba como Relaciones Públicas en el Linterna Xerardo Rodríguez (entonces en la COPE pero luego director de la TVG-E) que había bautizado la discoteca (de las pocas que había en Vigo) como CDM (Centro Democrático Musical) y trajo ese Día de Reflexión electoral a artistas como Jei Noguerol, Franklin, Miguel Ríos... Tras la pegada de carteles, cuando le llegaban a tomar una copa los del PCE, Luis Sangiao, que entonces era un mozalbete, les pinchaba temas como ese del “El pueblo unido jamás será vencido” o el “No, no, no nos moverán” entre otros. Ah, pero si aparecían los de Alianza Popular también para tomar un refrigerio tras la dura campaña, cambiaban de registro y les pinchaba a Manolo Escobar y hasta el Cara al sol si menester fuera. A eso se le llama música a la carta, según la clientela.