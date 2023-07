Las dinastías

Está por ver si, tal como auguran algunos observadores, la salida –ya consumada– de José Manuel Baltar de la presidencia de la Diputación de Ourense es, en efecto, el final de una dinastía política provincial (aunque según afirmó un clásico de lo que antes era “el arte de hacer posible lo necesario”, no deben ponerse límites a la divina providencia en el oficio público) o si, por el contrario, el “ex” se ha limitado, quizá por las circunstancias, a dar un paso atrás para después tomar impulso y seguir hacia donde pretendía. Objetivo que nunca marcó, al menos en público, pero que no pocos piensan que, sea cual fuere, sigue en su agenda.

De momento, no ha renunciado a un cargo que le sería especialmente útil si quiere seguir en la carrera política: la presidencia del PP en la provincia. Lo que no resulta demasiado discutible ahora mismo es que van a cambiar, y no poco, las cosas allí. Primero, porque por más que los leales a los Baltar –padre e hijo– aseguren, y reiteren, la cooperación en posibles intentos de don José Manuel, y de la reverencia que bastantes le tienen a la familia, la historia ha dejado más que demostrado un hecho: que cuando se pierde el poder, la influencia suele durar muy poco, hasta que los más fieles, por lo general argumentando que lo hacen “en bien del partido y del pueblo” –por ese orden– para a continuación acabar simulando que nunca se conocieron.

Segundo, lo que se deja dicho se refiere al aspecto personal, pero el aparente final de la dinastía de los Baltar tendrá un aspecto distinto: cambiará la política de la Diputación. Al menos en sus formas más visibles, sobre todo aquellas que hicieron de don José Luis, en su propia expresión, “un bo cacique”, y a don José Manuel en Manuel el último por ahora de esa condición, pero sin adjetivo propio. Y con ese cambio político que, guste o no leerlo, ha estado muy arraigado en la estructura de la provincia, además de en otros lugares de Galicia, y en sus diferentes actividades.

El Parlamento de Galicia abrió más de una investigación, pero sin éxito aparente. En este punto conviene recordar, para fijar con claridad el cuadro, que el llamado “caciquismo rural” –también lo hubo urbano, y en algunos casos se mantiene, si bien ahora se le puede llamar “poder fáctico”, que parece más suave– involucró a no pocos curas, verbigratia, que utilizaron su influencia para obtener lo que sus parroquias necesitaban, apelando a su condición ante el llamado “poder temporal”. Ahora mismo cabe recordar el caso del padre Silva y su Ciudad de los Muchachos, objetivo de una comisión para averiguar si los internos extranjeros habían viajado con las debidas condiciones legales, y se cerró sin causa de ningún tipo.

Conste que, siempre desde una opinión personal, la figura del “cacique” ha evolucionado, pero no desaparecido. Era, hace más de un siglo, una práctica reservada a determinadas familias, o “dinastías” para algunos, y se institucionalizó durante la época de la dictadura a través de la figura de algunas, no pocas, diputaciones. Ya en tiempos de democracia, y bajo un aparente manto de participación popular –a los diputados provinciales los nombraban, y nombran, directamente los partidos políticos– lo que ha ocurrido en Ourense no significa en principio un cambio “revolucionario”. Pero cabe confiar en que además de modificarse las formas y el fondo, todos entiendan que mientras duren esas corporaciones, deben estar al servicio de los municipios, sobre todo de los más pequeños, y no de los partidos que las gobiernan. En ese sentido, quizá haya desaparecido la última dinastía. Pero no es seguro.