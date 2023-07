Dicen que La cocina indonesia es una de las más diversas, vibrantes y coloridas del mundo, llena de intenso sabor, con el arroz como principal ingrediente con carnes, verduras, especias pero también pescado como fundamento. Nosotros fuimos en Vigo al restaurante Harum Manis (C/ Gregorio Espino, 15) a conocer la cocina de la javanesa Aprilia Ani Kristianti y de su marido Andrés y salimos encantados de sus rollitos de primavera al sushi, del pan bao al ramen, del arroz con curry a los tallarines al wok… Ahí veis en la puerta del restaurante, de izda a derecha, a Raimunda Gamboa (nombre supuesto para esconder su apellido), Inés Ramiro, galerista de la desaparecida Ad Hoc; Eva Díez (¡qué fotografa. oh Señor!), Juanma Lodo, artista visual; Alfonso Román, en activo siempre; su heredero Fon Román, músico alado; Alfonso Alvarez , profesor de historia; Patri Alvarez , abogada; Beli Martínez productora y la hermosa zagala Maia Álvarez.

¡Id a Patos, a despedir el sol con el yoga en la playa!

Me llama Manuel Agulla Madhana, el pionero del yoga en Galicia, para que empiece el viernes sus clases de yoga en la playa de Patos, que dice que falta me hacen y que invita el Concello de Nigrán. No le pienso ir porque soy muy poco propicio a esos ejercicios sutiles, aunque dado el éxito del pasado año debo avisaros de que comienzan el viernes a las 20.30 y se repetirán el 19, el 26, el 2 de agosto y algún míércoles más de ese mes. Solo tenéis que llevar vuestra esterilla, un botellín de agua si queréis y la voluntad de despedir la tarde con salud. Nada de inscripciones. Sí, sí, ya sé que es un magnífico momento para potenciar el cuidado tanto del cuerpo como de la mente con el yoga acompañado de esos inigualables médicos¨, que son el sol, el aire, el agua y las fascinantes vistas de las Islas Cíes, Monteferro con sus puestas de sol.... Yo predico tal bienaventuranza a las gentes de bien pero ir, yo no le voy que tengo chiringuito.

Gonzalez Martín, 2 años ya

Cité ayer mi tristeza por la muerte de Jane Birkin, que nos dejó aquel Je táime moi non plus, y hoy lo hago por la de Ibáñez que llenó de lecturas nuestra infancia pero, en lo más cercano, recuerdo la de mi colega y maestro Gerardo González Martín, de cuyo fallecimiento se cumplieron ayer dos años. Gerardo no solo dejó un reguero humano de amigos sino memoria de una brillante trayectoria periodística (director de TVG, Radio Popular, de Vigo, El Correo Gallego...) y una obra muy rica con Vigo como objeto de estudio, nada menos que 12 libros aunque no le dio tiempo a ver publicada su obra magna, el Diccionario de vigueses 1875-1945, un trabajo de magnitud no superada por nadie que haya escrito sobre la ciudad. Eso sí, a pesar de ello no ha recibido un solo homenaje ni calle alguna con su nombre. Así paga la ciudad a quien tanta memoria de ella dejó escrita. A otros se le exagera.

Y 16 del Grupo de Cuerdas O Torreiro de Priegue

Al nonagenario Bernaldo Quiñones, de 96 años, le hicimos sus memorias en FARO por su interesante vida pero hoy hablamos de sus hijos, Miguel Ángel y Mario, directores del Grupo de Cuerdas O Torreiro de Priegue,, 16 voluntariosas personas, entre ellas Puri del Palacio, que con ellos aprendieron a tocar violines, violas y violonchelos ¡toda una orquesta de cuerdas! ¡Qué lograda actuación la suya en el C. Cultural O Torreiro con polkas, valses, tangos, merengues...