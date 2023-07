Se busca secretario general

Pese al éxito de haber logrado con las antes neutrales Finlandia y Suecia una nueva ampliación de la OTAN, Jens Stoltenberg daba últimamente la impresión de estar cansado del cargo que ocupa desde octubre de 2014. El estallido de la guerra de Ucrania frustró las esperanzas del ex primer ministro noruego de dejar finalmente la secretaría general de la OTAN para presidir una institución más tranquila como es el banco central de su país. Stoltenberg tendrá que seguir todavía algún tiempo –hasta septiembre del año próximo– en su puesto.

Sucede que los aliados no parecen ponerse de acuerdo en un posible sucesor o sucesora, y la guerra de Ucrania no es además el mejor momento para ese relevo, por lo que le han pedido al noruego que aguante. No es por cierto que falten posibles aspirantes a sucederle. El problema es que no hay de momento consenso sobre la persona más idónea para el cargo.

Nombrar a otro candidato de un país nórdico como, por ejemplo, la ex primera ministra danesa Mette Frederiksen no parece de recibo, dado que el puesto lo ocuparon últimamente dos escandinavos: primero, el danés Anders Fogh Rasmussen y luego, Stoltenberg.

Uno de los políticos de los que se había hablado últimamente era el ministro británico de Defensa, Ben Wallace, pero el Reino Unido no forma ya parte de la UE, y hay quienes parecían además disgustados con su excesivo afán protagonista en el rearme de Ucrania.

"Von der Leyen es la favorita del presidente de EE UU, Joe Biden, lo que en principio no debería de extrañar, dada la orientación claramente aliancista"

Así, Wallace quiso adelantarse a Estados Unidos, que seguía mostrándose vacilante, con el envío al país invadido de misiles de crucero de largo alcance, es decir, teóricamente capaces de atacar blancos en el interior de Rusia: los “storm shadow”.

Según el diario “Daily Mail”, el presidente de EE UU, Joe Biden, católico y de ascendencia irlandesa, se opuso al nombramiento de Wallace porque había servido en el Ejército británico en Irlanda del Norte.

En cualquier caso, Wallace declaró ya el mes pasado al semanario “The Economist” que no contaran con él. Y entonces volvió a hablarse de una mujer para el cargo: la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La política alemana, que fue antes también, aunque sin demasiado éxito por cierto, ministra de Defensa del Gobierno de Angela Merkel, parece haber hecho, sin embargo, méritos más que suficientes a favor de la OTAN en su posición actual.

Según el diario británico “The Daily Telegraph”, Von der Leyen es la favorita del presidente de EE UU, Joe Biden, lo que en principio no debería de extrañar, dada la orientación claramente aliancista que ha impreso a la institución que ahora encabeza.

"La desconfianza, cuando no directamente hostilidad, de cualquiera de los actuales dirigentes bálticos hacia la vecina Rusia está de antemano garantizada"

Von der Leyen contaría seguramente también con el apoyo de la ministra alemana de Exteriores, la “verde” Annalena Baerbock, adalid de “una política exterior feminista”, y del propio canciller socialdemócrata Olaf Scholz.

Pero otras fuentes periodísticas británicas como “The Times” niegan que EE UU haya pensado en la cristianodemócrata alemana, quien debe por cierto su cargo al frente de la Comisión sobre todo al presidente francés, Emmanuel Macron.

Hay otras posibles candidatas, como, por ejemplo, la primera ministra estonia, Kaja Kallas, apodada “la dama de hierro” por su política de defensa y sus radicales medidas económicas de corte neoliberal. Y también su colega lituana, Ingrida Simonyte.

Dada su experiencia histórica, la desconfianza, cuando no directamente hostilidad, de cualquiera de los actuales dirigentes bálticos hacia la vecina Rusia está de antemano garantizada.

Pero ese desplazamiento del eje de la OTAN hacia el Este con la también rusófoba Polonia como punta de lanza, si bien puede ser de gran interés para Washington, ¿lo es también para París o Berlín? Hay que dudarlo.