Sin la menor intención por parte del opinante de meterse en camisas de once varas, es de suponer que nadie en la Xunta, y aún menos en la Consellería de Facenda, muestre extrañeza –o malestar– porque alguien pregunte si es verdad, o lo fue en el pasado, eso de que en Galicia “baixan os impostos”. En general, claro, porque siempre es posible que se replique citando el de sucesiones, que es más bajo que el que imponía el PSOE en sus comunidades, pero bastante más alto que el de Madrid, con el PP al mando, que lo tiene casi a cero y no sólo le saca rédito político, sino que sus habitantes recompensan a la presidenta con mayoría absoluta.

Conste que, siempre desde una óptica particular, no debiera olvidarse, al hablar de altas y bajas porque al menos aquí, el menor nivel de presión fiscal se produce en áreas que podrán llamarse “de doble imposición” porque al fin y al cabo, cuando se cobra a los herederos, ya el causahabiente ha pagado durante toda su vida por lo que deja a sus deudos, que a su vez tienden que aflojar el bolsillo y apelar al beneficio de inventario. Y algo muy parecido sucede con el Patrimonio, que incluso padece triple “castigo” si se cuentan las tasas municipales. Que, por cierto y hablando de impuestos, han estado cobrando –los municipios– el de plusvalía de una forma ilegal. Tribunales dixerunt.

Todo esto viene a cuento, claro, de la noticia que acaba de publicar FARO DE VIGO según la cual Facenda eleva en 1.800 millones de euros el valor de los inmuebles declarados en los impuestos. Lo que quiere decir, en lenguaje sencillo, que a los propietarios, por una parte, le van a subir, y no poco, lo que hasta ahora pagaban, y si pretenden venderlos, entre las distintas administraciones les van a dar un pellizco de los que dejan hematoma. Y como la retasación es cosa de un gobierno del PP como el de la Xunta, provoca la necesidad de preguntar y preguntarse –por ejemplo– cómo se las arreglará el señor Feijóo para cumplir su promesa de bajar la presión fiscal.

Es cierto, desde luego, que esa rebaja aparece en el programa de don Alberto, y además especificando a quién beneficiaría marcando un límite de ingresos anuales para acogerse al beneficio. Pero no lo es menos (cierto) que en el abanico que marca el presidente del PP cabe una mayoría de la sociedad española, y que en 2024, vistos los anuncios de la UE sobre déficit y deuda pública, además de los peajes en las autovías, a pesar del mentís de la ministra Sánchez, que sabe que será imposición de Bruselas, y el precio de las hipotecas o la lucha contra la inflación, las cosas van a estar muy complicadas como para ingresar menos sin ahorrar, y a fondo. Recortes incluidos.

El caso es que ese verbo, “ahorrar”, no se declina en España, ese verbo no es muy aplicado hoy en día. La cuestión es que en muchas, por no decir todas, esas expectativas apenas contarán entidades diferentes a la propia Unión. Que por cierto acaba de abrir un expediente a España, que preside la UE, aunque sea por turno. Y en esa circunstancia global, aún en el supuesto de que no se cumplan todos los malos augurios, no sólo es útil, sino casi obligatorio preguntar, con respecto a Galicia, cómo puede ser que “bajando” –supuestamente– “los impuesto”, el contribuyente pague más. Retasación incluida, por descontado.