O Servizo de Axuda no Fogar (SAF) atende en Lalín a máis de 200 usuarios e usuarias, a metade deles persoas dependentes, aos que as traballadoras adícanlle perto de 100.000 horas ao ano. Estamos a falar dun servizo fundamental para case a metade da nosa veciñanza, xa que ademais dos usuarios e usuarias, beneficia ás familias aliviando as cargas, alixeira as poucas prazas residenciais coas que conta o noso concello e xenera emprego a 64 veciñas de Lalín. O custe do servizo é dos contratos máis elevados do concello, perto de 9 millóns de euros en cinco anos. As cifras impoñen, o servizo é fundamental, sobre todo no rural do noso concello, pero ao goberno do PP nin lle impoñen as cifras, nin lle importa o servizo nin se preocupa pola marcha do mesmo e si se cumpre ou non co contrato millonario que pagamos os veciños e veciñas de Lalín.

Temos unha Tenente de Alcalde, que de facto segue a ser a responsable de servizos sociais que cobra coma unha ministra, máis de 60.000 euros ao ano (máis que o propio Alcalde), pero semella que eso non é suficiente cando é o BNG o que ten que dicirlle día si e día tamén o que está a fallar na prestación de servizos fundamentais coma é o SAF. Fun eu quen tivo que solicitar a creación da Mesa de Seguimento do contrato millonario do SAF, e segue sendo o BNG quen ten que dar a voz de alarma para convocar este órgano de seguimento en todas as ocasións, para con firmeza e responsabilidade política, esixirlle ao goberno e á empresa que presta o servizo por incumprimentos reiterados dos dereitos das traballadoras, veciñas de Lalín, que non ven medrar os seus soldos co IPC, que non teñen os materiais precisos para prestar un servizo óptimo, e que mesmo pagan do seu peto os quilómetros que fan para atender aos usuarios e ussuarias.

O Concello e a empresa aféitanse para arriba mentres 64 traballadoras lalinenses e máis de 200 usuarios sofren a precarización dun servizo polo que pagamos unha millonada. E mesmo o Goberno, empresa e os seus representantes sindicais chegan a acordos que ocultan en campaña electoral a toda a veciñanza para evitar así un evidente desgaste electoral. Todos son cómplices da precarización do SAF no noso concello, todos teñen intereses por riba do benestar dos usuarios deste servizo e das traballadoras que o prestan. Quédanos por saber que máis cousas nos ocultou o PP de Crespo nesta campaña electoral, nada bo imaxino, lamentablemente acabaremos por sabelo, coma ocorreu agora co SAF.

O BNG de Lalín defende un concello da xente, un concello que aposte polo benestar de todos e todas, un concello que atenda a nosa poboación, cada vez máis envellecida. Non imos permitir que un goberno que nos vai custar máis de 2 millóns de euros nos vindeiros 4 anos siga facendo deixación de función. Os usuarios e usuarias, as traballadoras, as familias, e o BNG imos loitar porque este goberno se poña a traballar para gañar os seus soldos escandalosos, e dunha vez por todas, municipalicen o SAF para acadar un servizo óptimo e deixar de facer negocio coas necesidades dos nosos maiores e dependetes.

*Voceiro do BNG en Lalín