Bonito hostiazo

El hostiazo implica un desengaño monumental no previsto. No hay faceta humana en la que no puedas llevarte uno. No es más que una forma inevitable de abrirse paso en la vida: te das la hostia, escarmientas, y vuelves a intentarlo. La decepción es un hecho de lo más común e inevitable. En este sentido, podemos estar tranquilos. Siempre habrá hostiazos, justo después de tener motivos para sentirse alegres, optimistas, porque los planes van a salir bien, y al siguiente minuto estás hundido en la miseria, ya que nada salió como lo habías planteado, y toda la alegría, al repasarla, se reduce a disgusto. No lo viste venir. No te dio la gana de verlo. Es una sorpresa mayúscula relativa. Pintaba todo tan bien en tu cabeza que la sola idea de mostrarte prudente, o temeroso de un revés, era patética. Esas son las condiciones ideales para que se produzca el hostiazo: el entusiasmo desatado, o al menos fingido.

La hostia representa algo más que un desengaño, o, en todo caso, un desengaño que no se te pasa por la cabeza. Y deja un paladar desagradable, como cuando comes almejas con arena. Recuerda mucho a esos dibujos animados en los que se acaba la carretera y el personaje camina varios metros sobre el vacío, lleno de confianza, casi investido de poderes especiales, hasta que mira por casualidad hacia abajo, quizás porque no siente el suelo, y descubre con sorpresa que se va a precipitar al vacío y darse el hostiazo del siglo. Enfrentarse a la decepción por adelantado es un ejercicio de valentía. Te da miedo lo que puedan pensar de ti si vaticinas que todo saldrá mal y que mejor sería contar con ello. A una semana de las elecciones, por ejemplo, todos los partidos dicen confiar en obtener un gran resultado, circunstancia que, desde fuera, produce hastío. Creo que nos sentiríamos más próximos de alguien que, con gesto taciturno y acorralado, dijese: “Pues no sé si no nos daremos una buena hostia”. Pero uno es muy libre de ser optimista pese a todo, incluso a la realidad. En mi primer año de instituto, el padre de mi compañero de pupitre se pasaba los domingos preguntándole qué tal el curso. Milucho siempre respondía que “Todo controlado, papá”. Así una semana tras otra. “¿Qué tal latín, Milucho?” “Controlado”. “¿Qué tal dibujo técnico?” “Controlado”. “¿Qué tal inglés?” “Controlado”. Nunca vi a nadie tan convencido de su éxito como Milucho. Y eso que ni iba a clases. Cuando acabó el primer trimestre y llegaron las vacaciones de Navidad, su padre se interesó por las notas. Milucho sonrió con optimismo, y le dijo la verdad: “Bastante bien, papá. Suspendí ocho”. Y, sin embargo, hay cierta belleza en los hostiazos diarios. Charles Chaplin decía que siempre es un éxito poner una cáscara de plátano en una película. Aunque no hay que pisarla sin más. “Primero”, afirmaba, “tienes que mostrar la cáscara, luego una persona acercándose, después la cáscara de plátano y a la persona en la misma escena. Y, finalmente, a la persona evitando pisar la cáscara y cayéndose a continuación por el agujero de una alcantarilla”. Victoria segura.