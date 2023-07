Y la viguesa Cristina Rivas (en el centro, guapa ella ), mira por dónde, nos cumplió 50 añazos, ¡qué bien cumplidos, benditos sean ellos amén. Marta Alcántara&friends le organizaron una fiesta a la que asistieron 55 invitados , de su generación y de la anterior, como su tío Silverio Rivas y su novia Odile Mansuy, que veis en esta foto de Juan Silveira ¿Dónde? Pues en el restaurante Albatros, donde se sirvió un cóctel y luego bailamos con la música de un dj hasta las dos de la mañana. ¿El regalo? Una pintura de nuestro Luis Davila “Bichero”, titulada Bailadores, que llevó a su casa de A Coruña un poquito del Morrazo y otro poquito de su Vigo.

Las fiestas que curan el alma

Se me murió Jane Birkin en su casa de París, y necesito curar el alma de mi memoria, con algún antídoto para la tristeza. Me voy de fiesta. Según XC Caneiro dice en su Paraíso, reír mejora la circulación sanguínea y la presión, el tono muscular y por tanto coronario, los niveles de lípidos, la angustia vital y hasta el deterioro cognitivo, y tal función saneadora realizan también las fiestas de verano. Estamos salvados porque salimos de las fiestas del Carmen en Coruxo o Moaña (¡vaya marcha con el Combo Dominicano!), del Mar Aberto de Baiona o de San Campio y Porriño, esas de Cabral que acaban hoy en que sonaron las orquestas New York y Trébol;aún suenan los ecos de los fuegos de Bouzas con sus volcanes de color, carcasas, voladoras, kamuros, perlas blancas, lentejuelas y las voces de Sebastián Yatra, Nicki Nicole, Loquillo, Deluxe, Bad Gyal, Jorge Drexler... en Port América y no menos la de Bisbal en Castrelos. Salimos de todo ello curados de toda enfermedad y entramos en el Solpor Monteferro mañana (Adrián Timms, Claudio Gabis...) y pasado (Rubirosa, Pa ti Na má...). Pero es que el viernes 21 tenemos a María José Llergo, el sábado a Kitty, Daisy&Lewis y el 25 a Tinariwen en el Terraceo y, cómo no nos llega, en Castrelos a Pablo López el 24, a Alejandro Sanz el 27, a la Casablanca el 29...

Del churrasco a la sardina, del Rúa na Rilla al Pito á Brasa

Ya entrenados en fiestas y conciertos estos días últimos, nos queda, si nos ponemos en tono nacional popular, una activa competición festiva para despedir este mes. Hombre claro, aún te queda el Rúa na Rilla de Nigrán con sus food-trucks entre el 21 y 25, los mismos días en que puedes ir a la cura del alma en la Festa do Churrasco en Covelo y, ya puesto a conducir desde Vigo, la del Pito á Brasa en Crecente. Así podrás estar ya muy entrenado para la Festa da Sardiña de Vigo para despedir este mes, los días 29 y 30. En el barrio vigués de Teis no les llega con San Xoán para degustar este manjar y la Carballeira da Guía volverá a acoger este encuentro gastronómico y musical. ¡Buf, nos queda todo un maratón festivo!

Y, claro, el Carneiro de Moraña

¿Conté aquí que la última vez que fui con una veintena de fornidos varones a la Festa do carneiro ao espeto de Moraña, invitados por mi amigo del barrio viejo Sindo Rivera, acabamos de comer y casi enlazamos con la cena con huevos frito a tutiplén sin levantarnos de la mesa? Me dice Gamallo Camiño, gozoso habitante morañés, que por orden del señor alcalde, Sito Gómez, se hace saber que ya no se admiten más solicitudes para adquirir carneiros que la organización prepare “ao espeto” el domingo día 30. Eso sí, puedes comer cuartos o raciones en los restaurantes de la zona, sea el bar Congo, sea en el Xabique (en la misma carballeira de Santa Lucía), en el Giao (muy cerca de donde se celebra la romería dos milagros de Amil) o en Casa Varela, en Santa Xusta, cerca de donde se hace la romería. ¡Longa vida á festa do carneiro de Moraña!