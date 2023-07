En la campaña electoral más fulanista que se recuerda, Pedro Sánchez insiste en que es un político limpio y de fuertes convicciones que no tiene más remedio que rebelarse ante las mentiras del adversario. Él, en cambio, no miente, solo cambia de opinión, tantas veces además que resulta asombroso en una persona tan sumamente convencida de lo que hace. Digamos que es su justificación ante esa ansiedad destructiva que no le da tregua y que se puso claramente de manifiesto en el famoso cara a cara con Feijóo. Simplemente, el problema puede ser que estando tan pagado de sí mismo no soporta que le lleven la contraria. O, como acertó a diagnosticar su propio adversario, es posible que el suyo sea un caso patológico y que no sepa distinguir la verdad de la mentira.

Durante el pasado siglo, en medio de la zozobra por el “escándalo Lewinsky” y los embustes sexuales del entonces presidente de Estados Unidos, circuló el siguiente chiste: “Lincoln no sabía mentir, Clinton desconocía lo que era la verdad y a a Nixon le resultaba imposible discernir una cosa de otra”. Es probable que el chiste se haya moldeado con el tiempo para incluir a Donald Trump, otro plusmarquista, consciente o inconscientemente, del engaño. La posteridad tendrá en Sánchez un ser convencido de decir la verdad mintiendo. No es fácil mantenerse a flote de esa manera, todo depende del grado de credibilidad que estén dispuestos a comprar los electores. O de la capacidad social para desenmascararla personaje. Los políticos, por regla general, con la santa excepción de Lincoln, retuercen datos y situaciones a su conveniencia. Sánchez supera lo conocido, cuando niega, por ejemplo, que Zapatero congelase pensiones. O se obstina en que no ha pactado con Bildu. Carmen Calvo, para disculpar sus veleidades, llegó a comentar que unas cosas las decía Sánchez y las contrarias el presidente del Gobierno. Jekyll y Hyde. En general, los hechos y el estado de opinión se empeñan en desmentirlo.