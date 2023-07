Y, ahora, ¿qué?

Parecía muy cierto, hasta ahora, que los estudios eran la base de las buenas decisiones aunque, en la típica duda popular, “hay estudios y estudios”. Y lo visto y publicado por este periódico, a la pesca de arrastre le han endosado uno que más parece redactado por fanáticos del conservadurismo que por los sabios expertos que en teoría trabajan para la UE. Quienes hasta ahora han afirmado que la existencia de lobbies, algunos de ellos muy potentes, influyeran en las decisiones acerca de la pesca, las flotas actuales y sus riesgos para el equilibrio natural, habrán de buscar otras excusas. Porque el informe del que da cuenta FARO de VIGO, fue publicado por una revista científica seria, “Nature”.

Esa publicación, más que censurar los criterios de la Unión parece describir un fraude intencionado, porque no es razonable que alguien se “equivoque” si mide el efecto del CO2 cien y hasta mil veces más que en cifras reales. Claro que, si se piensa en el poder económico de las industrias macro/multinacionales para hacerse con el futuro energético lo mismo que hicieron las famosas “siete hermanas” con el de los combustibles sólidos, se entiende que les importe un rábano los efectos negativos de su presión en teoría pro/piscícola cara otra especie la humana. Y que Bruselas minimiza: cuando calculó el coste social de su nueva reglamentación para España en 70 millones de euros.

Dicho todo ello, a modo de opinión personal, claro, pero a partir de los datos publicados por FARO, citando aquella fuente ,es imposible no mencionar la hipótesis de que, desde el lado político, aquellos lobbies vean reforzada aún más su presión merced a la importancia que en algunos países de la UE tienen los partidos llamados “verdes”, autoproclamados también ecologistas. Una importancia que deriva del apoyo electoral que a veces dentro y a veces fuera de sus consejos de ministros, influye en la gobernación de aquellos Estados. En Alemania que es la locomotora de Europa a pesar de sus dificultades actuales, forman parte del gabinete presidido por un socialdemócrata.

Mientras todo esto ocurre y por si fuera poco el cinismo con el que la Comisión Europea respalda a esa desdicha que atiende al cargo de comisario de Pesca, ayer mismo este periódico daba cuenta de una realidad tantas veces relatada y que deja negro sobre blanco el auténtico interés de Bruselas, de los lobbies y demás por el bienestar de las especies marinas: Europa gasta ya 15 millones diarios en comprar pescado a países terceros, varios de ellos sancionados por no atender las normas internacionales. No parece que ese “detalle” importe demasiado a pesar del riesgo para la salud de los europeos ni el futuro de los peces; al menos no en el corazón de la burocracia europea. Ni tampoco a alguien en España, a juzgar por el silencio de los candidatos.

Es más que probable que todo o parte de cuanto queda dicho resulte discutible, pero hay dos hechos incuestionables: uno, que la información citada aporta datos que dejan en entredicho los fundamentos de las tesis que maneja y aplica el comisario europeo de Pesca y, segundo, que eso perjudica de forma directa a Galicia. Lo que está por ver es la reacción española, con este Gobierno en funciones o con otro que le pueda suceder. Porque cualquiera de los dos tendrá que responder a una pregunta sencilla, sin margen para la respuesta/trampa tan frecuente en algunos políticos actuales: y, ahora, ¿qué?