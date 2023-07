El revolcón del insultado y el socorro de sus plañideras

En el debate del pasado día 10, la impresión generalizada de la ciudadanía fue que el ganador había sido Feijóo y que le había dado un severo revolcón a su oponente. La casi totalidad de los medios de comunicación españoles (excepto ElPlural.com) y la prensa internacional coincidieron en el triunfo del líder del PP. Y eso mismo se vio reflejado seguidamente en las sedes a las que acudieron los dos políticos al concluir el debate. Si es cierto que una imagen vale por mil palabras, se pudo ver que la sede de Ferraz, a la que fue el presidente del Gobierno, se parecía más a un funeral que a la celebración de un triunfo; y que, en cambio, la de Génova estaba repleta de militantes alegres y bulliciosos, como si ya hubieran ganado las elecciones generales.

Pero pasados apenas cinco días desde el debate, el gobierno está tratando de obrar el prodigio de convertir lo que fue una clara victoria de Feijóo en una victoria discutible. El milagro se está intentando a través de los ministros del Gobierno y sus medios de información afines, que salieron en tromba a justificar el triunfo del adversario en que solo había dicho mentiras a las que su amado, y no del todo bien ponderado líder, no había podido responder. Admitida la realidad de la derrota, no les quedaba otra que convertirla en una victoria con pegas. Y claro la única manera que encontraron para explicar la derrota, no fue la debilidad dialéctica del presidente, sino las trampas del “mentiroso” Feijóo. Diseñada la estrategia, solo les quedaba llamar a rebato a sus fieles partidarios de los medios y las redes para coadyuvaran pregonando a los cuatro vientos las malas artes del “malvado” líder del PP.

"Feijóo desde que preside el PP ha sido reiteradamente insultado por el presidente del Gobierno y sus ministros socialistas"

Sobre el reiterado argumento de las mentiras de Feijóo, se pueden hacer tres consideraciones. La primera es que, si los miembros del gobierno defendieran de verdad un debate limpio, ¿por qué no reprocharon al presidente que interrumpiera tan reiteradamente al líder del PP, el cual se vio obligado no a intercambiar opiniones con las de su oponente, sino sus opiniones por las interrupciones de Sánchez? Fue tan escandaloso que hasta algunos medios contabilizaron las interrupciones de Sánchez y el resultado fue que el candidato Núñez Feijóo no pudo hablar seguido “ni un solo minuto”.

La segunda es que, según el prestigioso comentarista Rubén Amón, esta estrategia victimista del presidente convierte “aún más en un inútil y vulnerable al presidente del Gobierno, como si lo hubiera timado Feijóo y no fuera el mismo un trilero profesional”. Amón añadió que “carece de todo sentido invocar la incorruptibilidad y la integridad del presidente del Gobierno, entre otras razones, porque él mismo ha edulcorado sus habituales mentiras como cambios de opinión. Y porque es un impostor enfermizo. La candidez que ahora tanto destacan los ministros-costaleros contradice la ferocidad del depredador. Sánchez no ha tenido nunca ni escrúpulos, ni principios. Los ha subordinado a su naturaleza de cínico superviviente”. Y es, pienso yo, que si alguien ha adquirido fama en España de mentiroso es el presidente del Gobierno. Las redes están inundadas de memes en las que nos lo muestran con la nariz alargada de Pinocho y no son pocos los comentaristas que lo motejan con apelativos que aluden a su poca inclinación por la verdad.

Y la tercera es que Feijóo desde que preside el PP ha sido reiteradamente insultado por el presidente del Gobierno, sus ministros socialistas, y algunos cargos de relieve. Vean la retahíla de improperios que le dirigieron, cosa inédita en la democracia española, así como en el resto de las democracias occidentales:

Pedro Sánchez: ¡Qué falso es!; reaccionario; insolvente; mala fe; chamán y curandero; sin despeinarse puede mentir; enmudece a las Cortes; actúa de manera peripatética; recibe bendiciones de una telepredicadora; irritado, agresivo, frustrado, calamitoso, patético. María Jesús Montero: Es un insolvente o actúa de mala fe; catastrofista indocumentado; no está capacitado para liderar el PP; no da la talla como líder nacional; justifica la violencia hacia las mujeres; inhabilitado para presidir España. Félix Bolaños: No es de fiar; su proyecto es destructivo; un señor con tijeras escondido detrás de la cortina; demuestra cobardía; no cumple lo que firma su partido. Miquel Iceta: Actúa como un ignorante, un sectario y un incompetente. Diana Morant: Mentiroso; persona antidemocrática. Pilar Llop: Pesimista y negacionista; abusa de egoísmo y populismo. Pilar Alegría: Vago en conocimiento; en la mentira encuentra su hábitat natural; su cinismo roza el insulto; incoherente; se echa en brazos de políticas retrógradas de la extrema derecha; su palabra es de cartón piedra. Isabel Rodríguez: Insolvencia, inmadurez y poco sentido de Estado; obstruccionista y frívolo; tiene un discurso trumpista; es antiguo, el pasado; patalea y pone zancadillas. Nadia Calviño: Contribuye a la crispación; desleal. Teresa Ribera: Un señor que miente. Raquel Sánchez: Experto en demoliciones. José Manuel Albares: Acostumbrado a esparcir bulos y noticias falsas; Está absolutamente incapacitado para gobernar; tiene una concepción tóxica de la política. José Luis Escrivá: Frívolo, insolvente y falta de patriotismo; no tiene credibilidad. Héctor Gómez: La hoja de servicios de Feijóo es una hoja en blanco. Reyes Maroto: Que se documente y lea. Margarita Robles: quiere llegar al Gobierno a cualquier precio; no le importa ni España ni los españoles. José Luis Ábalos: lidera una tropa de “trumpistas”. Salvador Illa: Es una persona manejable. Santos Cerdán: Insolvente y agitador; deriva antisistema, retrógrada y negacionista. Patxi López: lidera el ridículo; va al extremo más a la derecha de la política; es la nada. Adriana Lastra: machista, retorcido y mala persona. Y Felipe Sicilia: Político inútil.

Por eso no podía esperarse otra cosa de unos subordinados tan obedientes (“plañideras socialistas”, en palabras de Amón) que se entregan con pasión a propagar las consignas que les da su líder supremo: primero, les ordenó que lo asaetaran con toda clase de insultos; y a partir del debate la consigna ha sido que Feijóo ganó el debate gracias a las mentiras. No me quiero maliciar, pero no tardarán en bombardearnos con que en realidad el que ganó el debate fue Sánchez.

Me llama también la atención que, si Feijóo fuera de verdad tan inútil como lo pintan Sánchez y los suyos, al presidente le habría resultado facilísimo vencerlo en el debate. Si fuera ignorante, frívolo, incompetente, calamitoso e inmaduro, como dicen, Sánchez le habría ganado por goleada. Pero no fue así: Sánchez se vio sorprendido por un político de Orense que le dio a un revolcón en toda regla.

Escribió Ganivet que “no hay enemigo pequeño y que hasta las hormigas se vuelven para morder”. Sánchez y los suyos despreciaron a Feijóo creyendo seguramente que era un pueblerino sin experiencia venido del noroeste de España con la vana esperanza de convertirse en el próximo presidente del gobierno de nuestra Nación. Y lo recibió subido a los lomos de la prepotencia, sin caer en la cuenta de que ésta es pareja inseparable de la soberbia y de que la novia de la verdadera sabiduría es la humildad. Y claro la realidad es tozuda: el insultado le dio un baño en toda regla al insultador victimista que solo se dedicó a interrumpir.