Me estoy quitando

Ayer me tropecé con la sintonía del Plus. Canal Plus, ¡cuánto tiempo! Ya llovió desde la presentación del invento: pagar por ver la tele. Con todo, el proyecto, a juzgar por la profusión de plataformas de streaming actuales, apuntaba por el buen camino. Sin embargo, escuchar aquella composición de guitarra –obra de Manolo Sanlúcar, uno de los grandes maestros– con sintetizadores de fondo y ver como surgía un círculo multicolor enmarcando el logotipo provocó que mis emociones fueran del todo negativas, de esas que debemos expulsar con midfulness: pensar sólo el aquí, el ahora.

Porque para aquella inmensa mayoría que carecíamos del Plus –y a toro pasado, ni tal mal–, este era un verdadero dispendio vista la prolífica oferta de las privadas, de la 1 y la 2, A Galega y aquí, además, Telecidade. O sea, que no. Vale que pusieran los estrenos y buen cine sin anuncios, fútbol y otras fruslerías –en especial los viernes noche– que a la chavalada, y no tanto, nos encantaban pero en el presupuesto familiar nunca salía aprobada la moción. Por eso, el rasgar de la guitarrita me irrita, todavía hoy, porque esos acordes eran preludio de rayas y ruido. Sí, trauma infantil que resucita estos días con la fiebre por las plataformas, porque ahora que puedo costearme una, resulta que es poco; así que lo reconozco “tengo que dejarlo”.

"La billetera abierta de par en par y lo peor: sin tiempo para ningún plan distinto a pegarse a la pantalla para darle al play"

Aparentan ser más asequibles, y ese es el truco, con una no basta. Debemos suscribirnos a todas. El Netflix por esto, también Prime y Disney+, HBO por las series, Movistar por qué se yo… mientras, la billetera abierta de par en par y lo peor: sin tiempo para ningún plan distinto a pegarse a la pantalla para darle al play. No te puedes perder el peliculón ni el polémico docu, tampoco la reposición de los primeros capítulos de esa serie que en su momento dejaste pasar y ahora es la comidilla del grupo… ¡diablos!, ¿de dónde saca el tiempo esta gente? Porque si tienes un curro con su horario extendido, mascota o familia, colegas, las nimias ocupaciones de la más diversa índole –o las cañas con amiguetes–, el running o el gimnasio –hasta tuitear debe ser un deporte por la adrenalina que se intuye a veces en los trinos–, el parque y las extraescolares, o simplemente pasear al chucho… ¡es que no da la vida! Súmale a esto que te gusta la música o lees, que estás suscrito a un podcast de historia o presides la comunidad. Que no, que no da. Por eso –como cantaba Robe Iniesta– me estoy quitando, solamente las pongo, de vez en cuando.