Falemos de Xan López Facal

Un país que se prece de selo ten que render tributo ás mulleres e homes que na súa traxectoria vital traballaron arreo mirando máis aló da súa conta de resultados persoal. Persoas que contribúen a que a casa de todos sexa mellor. Ás veces cóstanos facer eses recoñecementos. Os motivos poden ser diversos: falta de tempo, urxencias ou certa distancia no ideolóxico. Creo que é un erro colectivo. Porque “facer país” custa moito; e os máis novos deben ver que, cando menos, a sociedade recoñece dalgún xeito e nalgún momento ese esforzo xeneroso e desinteresado.

Un deses facedores do país galego é Xan López Facal. Superados xa os oitenta anos, Xan é un referente e un exemplo para moitos de nós. Ten feito moitas cousas na súa andaina persoal. Comezou traballando como enxeñeiro en Tafisa e en Barreras. Pouco se lle perdía facendo sindicalismo e política na clandestinidade á que obrigaba a ditadura. Pero os compromisos políticos puideron cos intereses privados cando era novo; e alí deixou moitas horas e non poucos desgustos. Unha vontade de compromiso que mantén dende aquela contra vento e marea, incluíndo o seu paso polo Parlamento de Galicia como deputado do PSG-EG.

Como director económico-financeiro de SODIGA e profesor asociado na Universidade de Santiago de Compostela acredita moi valiosas análises sobre os movementos de capital e investimentos estranxeiros de Galicia. Un home culto, con fino sentido do humor e extraordinaria capacidade dialéctica, como ten demostrado como membro nato do Foro Económico de Galicia nas numerosas actividades da fundación.

Un home sabio e bo ao que hai que honrar e recoñecer. Que esta columna sexa só unha chamada para unha merecida homenaxe na que, dende logo, eu estarei ao que faga falla.