“¿El cambio climático os la suda?” Esta pregunta protagoniza a lona de 14 metros que activistas de Greenpeace España descolgaron en plena campaña electoral na Porta de Alcalá, mentres a ola de calor azouta o país. A pregunta vai dirixida ás persoas candidatas a presidir España. De esquerda a dereita aparecen Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, Santiago Abascal e Alberto Núñez Feijoo, ilustrando a pancarta que evidencia o apremio de actuar ante a situación de emerxencia climática. Esta campaña pon o foco sobre a crise climática á que nos enfrontamos a nivel mundial. Ata aquí todo ben.

O que non é xusto é igualar as catro persoas candidatas con respecto ás posturas dos seus partidos, cando existe un que directamente nega o cambio climático. O propio Santiago Abascal declarou que o cambio climático é un invento, que descoñece as cuestións científicas relacionadas co tema e que el non está nese debate. No partido de ultradereita militan representantes coma Francisco José Contreras, o deputado que tivo o descaro de verbalizar na Comisión para a Transición Ecolóxica o seguinte: “Que se caliente un poquito el planeta reducirá las muertes por frío”.

Mentres os glaciares se derreten a un ritmo histórico, Gabriel Le Senne (outro negacionista do cambio climático) preside o Parlamento Balear e tacha a comunidade científica que alerta da situación do planeta coma “agoireiros do clima que profetizan catástrofes tremebundas”. Por certo, este señor é o mesmo que afirmou na súa conta de Twitter que as mulleres somos máis belixerantes porque carecemos de pene. Un verdadeiro mago da palabra, todo un ilustrado.

Ao tempo que Greenpeace España alega que as propostas dos candidatos e da candidata á presidencia de España teñen diferentes niveis de concreción e compromiso, e que así podemos velo nas súas expresións na lona, a realidade é que colocalos xuntos nese contexto significa equiparar o discurso negacionista da ultradereita co resto. Greenpeace alegou que nos xogamos moito nestas eleccións e entenden que deben esixir que os partidos sexan claros e digan que liderado pretenden asumir. Pero a realidade é que os partidos xa son claros e xa afirmaron a súa folla de ruta neste punto. E a folla de ruta da ultradereita é o negacionismo.

Greenpeace esixe que os partidos se comprometan na loita contra a emerxencia climática, esgrimindo que debe ser un asunto central nas propostas de todos eles, pola súa enorme relevancia para a sociedade e para as próximas xeracións. O que non é admisible que negacionistas do cambio climático figuren xunto a quen se posiciona no grupo verde europeo, unha forza que traballa co obxectivo de situar Europa na cabeza das accións mundiais relacionadas coa protección do medioambiente, entre outras iniciativas como a xustiza social ou a loita polos dereitos humanos. É imposible non lembrar as palabras de Greta Thunberg cando increpou aos líderes mundiais no Foro Económico Mundial celebrado en 2019: “Non quero que teñas esperanza, quero que entres en pánico. Quero que sentas o medo que eu sinto todos os días e logo quero que actúes”.