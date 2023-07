Llama la atención, en verdad, que hasta el momento, y con la solitaria excepción del presidente de la Xunta, nadie –al menos de cierta relevancia– en las listas electorales de los partidos que dicen llevar la seña de identidad galaica, se haya tomado la molestia de poner sobre la mesa los auténticos problemas de esta tierra y exigir soluciones; sería fantástico que además aportarran sugerencias, pero seguramente eso sería pedir demasiado para algunos de los aludidos, que no para todos; de modo que más vale simplificar la observación y dejarla en esquema. Con un añadido: es cierto que los mandos de PPdeG, BNG y PSdeG-PSOE están en la campaña, pero a modo de acompañamiento jerárquico.

Se define así su tarea porque aún no se les ha oído hablar de pesca, rural, demografía o infraestructuras –otra vez “de moda”– entre otras cuestiones clave para Galicia y para España. Y no son asuntos banales; en el primero porque están en juego no sólo la flota del Gran Sol como mínimo, sino el sector entero de alta mar –ayer mismo FARO DE VIGO informaba de que los armadores han entrado en pérdidas por más de 70 millones, según calcula la propia UE–, y a esperar lo que suceda con el transformador, aunque éste puede acudir al aumento de las importaciones de países terceros. Y no estorbaría que el Gobierno que viene, el que sea, haga más en auxilio de la flota.

Entre los olvidos, imperdonables se mire como se mire el asunto, se menciona el rural, acaso porque hay quien ya lo considera “territorio amigo”, lo que parece mucho suponer. Pero es lo cierto que a día de hoy Galicia ocupa un lugar en la lista de comunidades de más baja rentabilidad. Y el sindicalismo agrario lleva semanas advirtiendo de un lobby empresarial, en el que estaría también alguna firma gallega para un acuerdo por el cual pagarían a los ganaderos un precio inferior al coste de producción y enredarían también con el de la carne. Lo cual por cierto sería un claro desafío a la Ley que prohíbe tales prácticas, aparte de que “incendiaría”, con razón, el rural gallego.

No parece necesario insistir en el silencio –¿por olvido o por interés?– de los candidatos acerca de la crisis demográfica o de los plazos incumplidos o ni siquiera fijados –ni sus presupuestos–. a pesar de sus efectos nocivos en el futuro –por ejemplo– las pensiones futuras o el empleo actual. Asuntos en que no entra la destructora de partidos políticos señora Díaz, que no solo trata de engañar a la gente con su mala copia de la reforma laboral –¡del PP!: quizá por eso el señor Feijóo dijo que si gana no la derogaría– o su invento de los fijos discontinuos que cobran subsidio pero no están en la lista de paro. Al paso que lleva, logrará que la “famélica legión” añore a Podemos. Sería la única hazaña a su alcance y quién sabe para qué.

En definitiva, son demasiados los olvidos, y los olvidados, como para suponer que es algo casual, derivado del fragor “bélico”, irrespetuoso y grosero de la campaña que enfila su recta final. Y demasiado evidente como para negar que todo el tinglado es un plebiscito para echar o mantener donde está a un presidente cuyos errores han hecho casi eficaz incluso a Zapatero. Porque limitarse a considerar que todo lo que está viviendo –incluyendo la fecha elegida para votar– sería demasiado benévolo para un oficio político o en el que se han olvidado, salvo muy honrosas excepciones, las reglas más elementales de la educación infantil sería no ya una visión errónea, sino propia de quienes viven muy lejos de aquí. Naturalmente, en opinión del que suscribe.