Ahí tenéis cara al sol pero sin la camisa nueva a representantes de todos los grupos, a los culpables de que cada año la tradición del canto tabernario se mantenga en la finca viguesa de San Roque con las sucesivas ediciones de la Canción dos Nosos Barrios. Ya os aviso que el 1 de agosto comenzará a las 7 de la tarde la contienda cantoral presentada por la sinpar Cristina Pérez y que se extenderá hasta el 4, con 5 grupos cada tarde. ¡Qué grande la reserva cantoral de nuestro pueblo, qué grande la afición que llena cada año la finca de San Roque!

¿Salas VIP sin alcohólica bebida?

Le preguntaban anteayer en una entrevista a María José Llergo, que estará en Vigo la próxima semana cantando ante la ría, si era verdad que ahora en las zonas vips de los conciertos no había alcohol para los invitados. ¿Será cierto? I can´t believe it. Revuelvo en mi larga memoria como invitado en esas zonas preferentes, no por mis méritos sino por mi trabajo, y recuerdo que nunca lo eché de menos porque, si acaso, estaba de más. Me viene a la mente la barra libre que tuvimos con los Rolling o Madonna en Balaídos (por no hablar de los backstages en conciertos de discotecas) y mejor no lo cuento. ¿Será que los nuevos códigos no etílicos de conducta lo excluyen de las salas de invitados y así será con Bisbal, Pablo López, Alejandro Sanz, Beret... ? Retirado de esos conciertos (menos mal) no sé si se habrán impuesto normas tan higiénicas para el hígado de los vips y periodistas. Igual pasa en las redacciones de los periódicos, que antes eran antros de perdición (a Dios gracias), entre humo, copas de coñac y ruidos de teclado y hoy son como clínicas impolutas de silencio hospitalario.

Una explosión como nunca hubo

Con o sin alcohol en las zonas vips, lo cierto es que si pongo el retrovisor desde aquellos años 80 y 90 en que mi trabajo me llevaba de concierto en concierto, quizás nunca hubo tanto mogollón de oferta y escenarios de verano como el actual de Vigo y alrededores, y el Terraceo ha sumado mucho en esto, además de festivales como el Regaetton Beach, Curiosidades Solita... Pregunto por si acaso a Javi Martínez, hoy jefe de producción de conciertos pero en aquella década batería de grupos como Semen Up, y está de acuerdo conmigo mientras prepara el de Bisbal en Castrelos; llamo a Vitín de las Heras, que fotografíó todos los grandes conciertos que pasaron por Vigo, y también está de acuerdo; pregunto a Alfonso Cameselle, ex del Kremlim, ex lugarteniente de Bibiano Morón y en el meollo de las más importantes actuaciones de antaño en Vigo, y coincide conmigo, aunque nada se equipare a dos en que el mismo Bibiano estuvo de promotor: el Para Vigo me voy (2000-06) que trajo a Rubén Blades, Compay II, Los Bambán, Orissas, Sanina, Silvio Rodríguez, Gilberto Gil cuando era ministro de Cultura en Brasil, Carlinhos Brown, Caetano Veloso , Chucho y Bebo Valdés... Ni a aquel Afroamérica de los años 90 que trajo a grandes como a BB King, Tracy Chapman, Gilberto Gil, The New Orleans...

La jefa de Prensa de Yolanda

Por cierto que la jefa de prensa del Para Vigo me voy era la guapa pelirroja de Cangas Estela Pazos , y ella es precisamente la actual jefa de prensa de la vicepresidenta Yolanda Díaz. O, más concretamente ahora, Directora de Gabinete adjunta de la Ministra de Trabajo y Economía Social y asesora parlamentaria en el Congreso de los Diputados. No es extraño porque dejó aquí un sello de gran profesionalidad y moral de trabajo. ¡Qué memoria tiene Alfonsito Comesaña, que me recuerda todo esto!