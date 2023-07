Mentiras y mentiras

Lo dicho: que, sin ánimo de presumir y hablar de aciertos en la adivinanza –por si acaso, que no conviene olvidar aquello de que nadie es profeta en su tierra– hay que reconocer que no era preciso ir al oráculo de Delfos para anticipar que el señor Feijóo tendría, incluso antes de llegar a la Moncloa, una lista kilométrica de solicitudes. De todo tipo, seguramente, desde algún consejo para nombrar ministros o ministras hasta reclamaciones de compromisos incumplidos por gobiernos anteriores. Y si es elegido presidente, él menos que nadie podrá otorgar trato de favor a Galicia; es más: ni siquiera habrá margen para la simple apariencia. Y no sólo es lógico, sino recomendable

(La opinión que se deja expuesta no contradice en absoluto el introito. En él se habla en negativo de tratos de favor o su aparente vigencia, y es porque Galicia no necesita ni reclama eso, sino más bien todo lo contrario. Son demasiados los compromisos incumplidos por ausencia de justicia distributiva en todos los gobiernos anteriores –aunque no parece discutible que el actual haya caído en los más llamativos, hasta el borde mismo de la provocación– como para que ahora la gente del común de este córner de la vieja España reclamase algo parecido. Pero sí exige, y con razón, que se la trate como al resto de las comunidades. Ni siquiera un gesto favorable más, pero tampoco uno menos.) Sea como fuere, y ya que se ha utilizado la palabra “gesto” hay que añadir que algunos de los que esta tierra está padeciendo son intolerables. Se comentó ya la increíble actitud del comisionado para el Corredor Atlántico, y puede añadirse las declaraciones recientes del nuevo delegado del Gobierno en las que descalificaba una ley la del litoral, a la que considera una “chapuza” pese a que ha sido aprobada por mayoría absoluta y sin votos en contra por el Parlamento autonómico. La luz verde no proporciona a su texto un plus de legitimidad, pero hace que lo que dijo el representante se vuelva una auténtica boutade. Además de una falta de respeto a la Cámara gallega. Habrá muy probablemente puntos de vistas distintos, todos ellos respetables, así como los habituales intentos de confundir la opinión con supuestas simpatías o antipatías. Pero los hechos son tozudos, y una y otra vez se repiten. Ayer mismo FARO DE VIGO relataba cómo las promesas acerca del remate real del AVE Madrid-Galicia ni siquiera se conoce y el Gobierno calla. El actual ministro, señor Miñones, dijo en su día, cuando era delegado del Gobierno en Galicia, que el proyecto se terminaría “cuando la seguridad estuviese asegurada”. Es de esperar que en esa obra no suceda, lo que en el tramo Ourense/Santiago ni sea necesario un informe del Parlamento europeo como el que se publicó sobre la catástrofe de Angrois. Por cierto, con un silencio absoluto desde el Gobierno central, como si la tragedia nada hubiera tenido que ver con Adif, Renfe y el Ministerio. Habrá que esperar a la sentencia del primer juicio, durante el que pudieron oírse declaraciones increíbles de expertos llamados a prestar testimonio y en el que, a última hora, el fiscal decidió ante la sorpresa general, retirar los cargos a uno de los acusados y depositar toda la culpa sobre el maquinista. Da miedo pensar que la seguridad de un convoy en el que viajan cientos de personas quede en manos de una sola persona, a pesar de las supuestas obligaciones que conlleva la condición del ferrocarril en el que viajan, sin es de alta velocidad o velocidad alta. Tras leer el informe de la Cámara europea resultan patéticas las declaraciones de altos cargos actuales acusando al señor Feijóo de “mentir” en el debate del pasado lunes. Y más las del aún, presidente Sánchez intentando justificar su lamentable actuación asegurando que se “alteró” al oír mentiras en el debate y al pensar en Vox formando parte del Gobierno. Por lo visto, los de Podemos no existieron o eran moderados de izquierda: cualquier cosa es posible en bocas acostumbradas a considerar la verdad como innecesaria –o peor aún: un estorbo– en política. Y así le va a estos Reinos llamados España.