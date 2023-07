Dinamarca. La fuerza de la confianza

Hace unos días volví de nuevo a Dinamarca. Hacía años que no iba, desde que dejé mi actividad investigadora en el ámbito del Consejo Internacional para la Exploración del Mar, habitualmente conocido por sus siglas en inglés, ICES. Tanto tiempo ha pasado desde la última vez que fui que incluso el ICES cambió de sede en Copenhague. Ahora está en un lugar más céntrico y más grande, pero quizás menos entrañable.

Esta vez tuve más tiempo para hablar con gente no relacionada con la investigación marina. Y para intentar entender un poco más este país que tan curioso me parece y tanto admiro.

Encontré un país que está muy involucrado en el respeto del medio ambiente. Una de sus prioridades es reducir el uso de combustibles que produzcan emisiones de CO2. Para ello, entre otras cosas, intentan utilizar siempre que pueden, productos de cercanía para evitar los consumos del transporte. Es una de sus prioridades de manera general, pero hacen mucho hincapié en esto en la alimentación. Consumo de productos de cercanía. También son prioritarios para ellos los productos obtenidos por métodos respetuosos con el medio ambiente. Productos ecológicos. Por todas partes, especialmente en alimentación, hay carteles informando de que tal o cual producto es ecológico.

"Pero quizá lo que más me haya llamado la atención es su gran autoestima y su convencimiento de que viven en un magnífico país"

Me llamó la atención la calidad de sus productos alimenticios y de sus restaurantes. Tanto los tradicionales, con unos platos sorprendentemente abundantes, como los de la nueva cocina. Es conocido que varios restaurantes de Copenhague están situados entre los mejores del mundo (aunque a estos no fui por razones de precio).

La preocupación por el diseño es una constante en Dinamarca desde hace años. No es una novedad. Pero esta vez me pareció apreciar que el cuidado diseño está en la calle, por todas partes. De manera especial en la arquitectura, con diseños muy innovadores e integrándola cada vez más en el paisaje. Los arquitectos daneses son conocidos internacionalmente como punteros en el paisajismo tanto en la arquitectura convencional como en la arquitectura urbanística y espacio público.

Pero quizá lo que más me haya llamado la atención es su gran autoestima y su convencimiento de que viven en un magnífico país. Algunos escritores y politólogos creen que esto se debe a la confianza social que se respira en Dinamarca. No la confianza individual o en el seno de pequeños grupos o clanes, si no a la confianza de unos en otros como sociedad en su conjunto. Esta confianza se manifiesta en la manera de comportarse, generalmente abierta y sin reservas con los demás. Están convencidos de que el sentimiento de sus interlocutores será recíproco. Esta confianza conlleva una alta seguridad y baja criminalidad en el país. Ellos dicen de sí mismos que “es raro ver a un danés con un cuchillo en una mano sin un tenedor en la otra”. Y están convencidos de que una sociedad basada en la confianza no solamente es mejor si no que además, ahorra los enormes gastos que genera la desconfianza y las medidas de control que lleva asociadas.

Una frase que repiten sus estudiosos sociales es que, al contrario de lo que al parecer decía Lenin, “la confianza es buena, pero es mejor el control”, la realidad es que “el control es bueno, pero la confianza es más barata”. Curioso y admirable país.