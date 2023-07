Cuatro Cosas

Avecilla dice que en círculos del rojerío galaico cunde ya la desesperación, entre otras razones porque los que van a quedarse sin chollo –como la cosa electoral siga como va...– tendrán que echar mano de la inteligencia artificial para encontrar trabajo porque no bastará con la natural. Y es que su icono, Yolandinha –el PSdeG en parte es más serio– en vista de que no tiene a nadie para cargarse su memoria, le quita la medalla al mérito en el Trabajo a Franco. Jo.

Un casi retirado petrucio socialdemócrata –de los de verdad, por supuesto– le comentaba ayer mismo al pájaro que podrían haber llegado a un acuerdo y dársela (la medalla) a “Rasputín” Bolaños, que está de parapeto en Moncloa y no da abasto para intentar eludir los golpes que le caen al equipo. Algunos, que aún conservan algo de humor esperando el milagro, sugieren que le recomiende a Petrus que haga campaña on line desde Madagascar. Sin ir más lejos...

Claro que como donde las dan las toman, en la orilla de enfrente se han creado dos círculos –o corrientes– distintas. Unos creen que merecen, por méritos adquiridos durante unos años de oscuridad, puestos brillantes para lucir el frac, o el chaqué, y alguna insignia para la solapa, de ésas que se quitan y se ponen a discreción, acompañada de un buen sueldo y contactos amplios. Otros, los menos, aseguran que se conforman con el servicio público por oposición. Ojo.

Pero no van a quedar plazas: a este paso, los petrusianos no dejarán vacantes –agotaran todo el escalafón– hasta 2050, que es cuando Sánchez pensaba dimitir y dejar la corte petrusiana de los milagros. Sólo le sobreviviría, oficialmente hablando, Bolaños, el que llamó mentiroso y ultraderechista a O Noso Ex. Una muestra más de que el ministro de la Presidencia necesita cursos urgentes de política, al menos con minúscula: la otra es para ilustrados. ¿Capisci?