El burlador del Noroeste

Sin intención alguna de ofender a alguien, y tan solo el interés de reprochar a un servidor público que incumpla la tarea que le fue encomendada –además de eliminar alguna duda que pudiera existir acerca de si gallegos y gallegas están indignadas/os con ello: respuesta afirmativa–, convendría alguna observación de lo que a todas luces es una tomadura de pelo. Se refiere, por supuesto, quien esto escribe a la actitud del Comisionado del Gobierno para el Corredor Atlántico de Mercancías la falta de respeto que a un país entero, y sus instituciones, demuestra cada vez que abre la boca. O, para ser más exactos, cada vez que comunica la suspensión de reuniones supuestamente para recabar y ofrecer información sobre un proyecto clave para Galicia y su futuro.

El Comisionado, que hasta ahora sólo ha demostrado una desvergüenza difícil de aceptar, ha convocado y suspendido hasta en cuatro ocasiones consecutivas no sólo reuniones convocadas por él mismo, sino sin aportar un solo motivo razonable. Y eso que en la primera ya había incurrido en la desfachatez de excluir de la invitación al Ejecutivo autonómico –su nomenclatura oficial es la de Xunta de Galicia, aclaración necesaria por si el citado funcionario la ignora– y en la prevista para dentro de algún tiempo la incluía en el amplio ámbido de “los interesados” en el asunto”, lo que es una majadería descomunal. Que, y procede la insistencia, parece un intento de minimizar la importancia de una entidad constitucional. Y, además, nacionalidad histórica.

La última, por ahora, de las excusas con las que se pretende reducir la importancia de su conducta resulta especialmente sarcástica. Y es que dice que las suspensiones de citas para informar e informarse sobre un proyecto como ése trata de “no interferir en la campaña electoral”. Lo que inspira la más que justificada desconfianza acerca del futuro, al menos inmediato, del Corredor en cuestión. Por una razón de lo más simple: si hubiera buenas noticias, el Ministerio, y el Gobierno actuales lo publicarían a bombo y platillo. Y hablar de interferencias electorales desde un entorno que emplea los Consejos de Ministros para airear ofertas que sólo buscan votos es una desvergüenza.

(En este punto quizás no estorbase otra observación, ahora dirigida a la propia Xunta. Vista la desatención que el equipo que preside el señor Sánchez concede a las reclamaciones gallegas, y la nula eficacia de las alianzas, colaboraciones teóricas entre entidades económicas –patronal y Cámaras de Comercio,como última adhesión, por el momento– y quejas a las que se dedica la misma o menos atención que a las moscas, seguramente es llegada la hora de, al menos, exigir dimisiones y denunciar, si procede, el trato desigual y rastrero que Moncloa dedica al Noroeste en general y a Galicia en particular. Un trato tan sectario que se puede calificar también de inconstitucional.)

Queda aún algo más que decir. Y es que la Xunta de Galicia haría bien en no fiarlo todo a un posible cambio en Moncloa. Primero porque como ya se ha dicho y repetido, en ese supuesto del nuevo presidente habrá de gobernar para todos, cosa que no ha hecho el actual. Y eso supone que el relevo no implica que resuelva las cuestiones pendientes como un mago que saca de la chistera un conejo. Y, segundo –sin que resulte contradictorio con lo anterior– sí que convendría incluir en la Presidencia española de la UE por tuno, que correspondería en parte al nuevo responsable, que éste coloque donde debe estar el proyecto del Corredor Atlántico de Mercancías Ferroviarias: sobre la mesa de la Comisión Europea para corregir el “error” de Sánchez de olvidarlo. Y por supuesto, no tolerar otro burlador de Galicia en ninguna Delegación. Ni en la del Gobierno, claro.