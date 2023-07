Poco programa

El debate fue –al menos desde una opinión personal– lo que casi todos deseaban que no fuese: un cuerpo a cuerpo librado entre un presidente que aplicó su experiencia en trucos y manejó con intensidad los tópicos –sin más éxito que el fervor devoto de su ya muy menguada tropa de incondicionales– y un aspirante que contuvo con serenidad las arremetidas de su rival, supo hurgar en las heridas dialécticas por las que su adversario parece perder sangre electoral a borbotones y, en definitiva, gano de largo –y se mantiene el punto de vista particular– el choque. Ahora falta oír, y ver, lo que realmente les importaba a ambos, si bien, seguramente, a uno más que al otro.

También está por comprobar si el duelo sirve para lo que en teoría debiera, que es la reducción del número –aún importante– de indecisos. Y, en todo caso, arrastrar a su terreno a la mayor parte de ellos y también a votantes de otras fuerzas de los extremos. En en todo ese cuadro el señor Feijóo parece haber salido cum laude y don Pedro Sánchez ad inferos. Pero eso se verá dentro de once días: de momento se ha demostrado que las sensaciones en los rifirrafes del Senado, con un árbitro/presidente parcial, cambian al cien por cien cuando se juega en campo –teóricamente– neutral. Y lo que semeja una verdad rotunda es que los media, de un modo más o menos claro, dan la victoria del candidato frente al titular.

Eso aparte, Feijóo logró que se viera parte de lo peor de Sánchez, sobre todo lo que no era a estas alturas un secreto: que a don Pedro no le gusta perder, y que para lograr sus objetivos no se para en marrullerías en lugar de acudir a los argumentos. Lo más curioso es que no abusó de las cifras que supuestamente marcan su “éxito en política social”: acaso porque son menos de los que cree y no podía afrontar el riesgo. En cambio se excedió en sus citas y condenas a Vox y sus pactos, como si la extrema derecha fuese al algo más que un apéndice, necesario a veces pero que se puedde cortar si se infecta. Y eso también jugó a favor de don Alberto: la gente del común no le hace caso a Vox. Ni le teme.

Siempre desde la óptica personal, el momento más interesante del debate fue el que escogió el señor Feijóo cuando puso sobre la mesa un documento, firmado, en el que se ofrecía a no gobernar el país si no era la suya la lista más votada, siempre que Sánchez adquiriese el mismo compromiso. Un oferta que su rival don Pedro intentó hacer como si no existiese, actitud que confirma lo que muchos sospechan: que si el PSOE tiene margen resucitará el “modelo Frankestein” y romperá la norma no escrita según la cual la lista más votada en las generales gobierna el país, con la excepción de una moción de censura Es el único nivel en el que se mantenía, desde la UCD hasta el propio Sánchez.

En fin, que es muy probable que quienes se decidiesen a seguir el debate en su totalidad por algo más que el morbo de contemplar quién faltaba más al respeto al otro, o interrumpía más el discurso ajeno, se sintiesen frustrados porque eso quedó de manifiesto enseguida y no precisamente para demérito del aspirante. Y ratificó con el silencio, el aún presidente, su valoración de la aritmética como superior a la política y la continuidad. de un modelo económico que será imposible de aplicar en cuanto entren en vigor las instrucciones de la UE para contener el déficit y reducir la deuda pública ya en 2024.Y los que aguardaban algo más de verso en forma de detalles de los programas y cómo se aplicarían –en vez de la prosa típica de un “cara a cara”–, se quedaron a dos velas, porque aunque parezca mentira, resulta que los candidatos consideran ése un asunto “menor”, ya que cuando a él se refirieron lo hicieron de pasada. Y sin esa información, lo único que cuenta es la credibilidad. Pero el señor presidente, la verdad, no es que haya cursado con éxito el doctorado: es que aún está en el bachillerato.