¡Pardiez, cuánta cara conocida vemos en esta foto asamblearia! Estos que veis de alegres ojos y frentes lisas y desembarazadas (que diría Cervantes), son exalumnos de los Maristas de Vigo, nacidos entre 1953 y 54. Dos de ellos, Emilio G. Estévez y Celso Pazos, gestaron la dura pero apetitosa tarea del reencuentro y ubicaron su punto G de la memoria en un comedor del hotel Ciudad de Vigo, con vistas a la ría. Vemos por ahí a Xavier Castro, Eduardo Vieira, Alberto García Teijeiro, Javier y Fernando Álvarez, Emilio F. Zunzunegui, Javier Franco, Eligio González, Antonio Loren, Pucho Iglesias, Encho García Senra, Javier Álvarez Blázquez, Manolo Gil… ¡Buf, paro aquí pero mirad qué gozosos todos por el reencuentro!

Mucho autor vigués, poca feria

¿Imagináis cuánto autor literario o ensayístico tiene esta ciudad y su entorno? Es paradójico que tengamos tanto autor de libros, a la par que tanta potencia editorial –somos la cuna editorial de Galicia–, y a la vez tan cutre feria del libro, pero dejemos esa incógnita. El caso es que recuerdo que mis lecturas de verano del pasado año incluyeron a tres vigueses, Manuel Orío (Ocho perros), Chiño Barral (Cruzados polo camiño) y Santiago Ferragud (Todo chega desde o mar). Ahora, que estrenamos otro verano, tengo no tres sino cuatro libros pendientes sobre la mesa, los cuatro también de autores vigueses que me han llegado en fechas cercanas porque todos han sido presentados entre el mes pasado y el actual: el de cuentos de Din Matamoro del que ya leí unas cuantas páginas (El viento ese día), el de poesía de Nando Quiroga (Los peces ciegos del amor), el de tinte memorialístico y autobiográfico del médico anestesista jubilado Miguel Mora (En Busca de Caronte) y el del guardia civil Ramón Otero, un thriller en torno al Camino (Peregrino). Esta noche acabé el del médico Miguel Mora, así que uno menos. Ímos alá, carinhos.

Mora y su busca de Caronte

Siempre es interesante leer a Miguel Mora, un médico que de seguro os habrá anestesiado a muchos vigueses en apuros durante su larga trayectoria profesional ya cumplida en la sanidad pública o privada. No es hombre que publique en grandes editoriales, se busca él mismo la vida pero no por ello su interés es menor y prueba de ello es que antes de este libro yo ya leí suyos otros tres y con placer todos. El que acaba de publicar en Círculo Rojo, En busca de Caronte, ya dice todo en el título si se sabe que en la mitología griega Caronte es quien transporta las almas de los muertos recientes. Todo el libro, de tinte biográfico, está atravesado por los fantasmas de su edad (¡pero si solo tiene 76!) y la sensación de estar en un corredor de la muerte. Un escrito desde el pesimismo de los años, de ese rápido paso del tiempo en que ves que tu paisaje de siempre se diluye, que han muerto tus próceres familiares, muchos de tus amigos, tus referentes en literatura (Montalbán, Vila Matas..), cine (Fellini, Pasolini, Chabrol, Buñuel...), arte (Tapies, Picasso, Chillida...), música (Leo Ferré, Brassens, Brel…), periodismo (Haro Tecglen)... No por ello dejan de interesar las reflexiones de Mora (para mí un placer), que en tiempos de la invasión napoleónica tendría una brutal duda entre su patriotismo español y su refinado afrancesamiento. Lector ávido, comunista en su etapa militante, cinéfilo, viajero impenitente por rutas mitomaníacas, con los artículos que pueblan este libro va transitando por su memoria, geografías sentimentales, aspectos políticos, biológicos, culturales… Para mí un gusto leerlo aunque me haga pensar en la muerte; y supongo que sobre todo para los que nacieron desde mediados del siglo pasado… y aún están vivos.