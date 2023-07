Cuatro Cosas

Jolín con el Comisionador –o lo que sea– para el Corredor Atlántico: tiene el hombre un morro que se lo pisa. Ahora resulta que la reunión de ayer con la patronal galaica no se celebró “–para no interferir en la campaña”–. Hay formas y formas de mentir. o para ser más exactos. de cumplir las órdenes de jefatura, y –en este caso podría haber sido la de “no vayas, macho, porque los gallegos no son gilipollas y te correrán a gorrazos al ver que no hay algo que contar”. Ojito...

Pasa, por si no os habíais notado, que avecilla recogió la indignación de un petrucio de la patronal, que asegura que los empresarios de aquí están ya hasta los mismísimos del Comisionado, la ministra y el Gobierno éste que después del “cara a cara” del otro día da la impresión de que, además de muerto, está mal enterrado. Y cuando oyen la palabra “Galicia” sus ministros recuerdan a Feijóo acribillando a su jefe en la televisión y salen huyendo a pedir auxilio. Uyuyuy... Veréis: mientras disimulan que en el Corredor no hay algo que contar a la patronal, porque no existen ni cuartos ni al menos un esquema de proyecto serio, de los de verdad, simulan honradez electoral y que son cumplidores de la objetividad. Otros, en cambio, van y anuncian miles de empleos públicos, prorrogan la gratuidad en el interrail, mantienen los cheques a los jóvenes y Yolandinha prosigue su compra de votos a veinte mil pavos por cada joven de dieciocho años. Eso se llama limpieza. ¿No? Claro que eso, ahora, apenas tiene importancia comparado con lo que están padeciendo los psoeciatas de aquí. Tras la derrota –ni en la de Bailén hubo tantos cadáveres jolines...– de O Noso Ex ante un Petrus que parecía el de después de negar varias veces a su Maestro ante los centuriones, ya no se atreven a seguir soltando paridas. Empiezan a conocer al Feijoo apodado ¨El Tempano¨. ¿Capisci?