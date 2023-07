A lo largo de prácticamente todos los años desde la Transición, los montes gallegos han padecido una auténtica pandemia de incendios. El número total de hectáreas quemadas alarmaría incluso a los más optimistas. O sea, a esos que afirman que el fuego es un fenómeno natural y que la masa forestal se regenera. Pero eso, aunque resultara un dogma, aquí no lo parece tanto; los decenios precedentes han conocido todo tipo de teorías, algunas de ellas confirmadas por la práctica: mafias incendiarias con objetivos urbanísticos o económicos relacionados con la madera. Hasta actividades terroristas con intención de desestabilizar gobiernos y/o excursionistas imprudentes o despistados, incluso apagafuegos que viven de provocarlos para después sofocarlos.

Hubo, y hay, múltiples fuegos, algunos especialmente dolorosas, con víctimas mortales y desde hace pocos años, desalojos importantes de población al acercarse las llamas a núcleos habitados. Las administraciones públicas, con las Xuntas que se han sucedido al frente, han creado sistemas de extinción bien dotados de recursos y material, las fuerzas de orden público han ordenado servicios de inteligencia preventivos y, en definitiva, se consiguieron avances importantes. Pero no se ha dado todavía con la fórmula que permita un salto global favorable y, sobre todo, tranquilizador Y de ese modo el fuego sigue ganando una batalla en la que quienes lo combaten requieren más medios.

No se trata, probablemente, de recursos humanos, ni siquiera materiales, aunque la dimensión del problema los reclame en ocasiones. Al menos desde un punto de vista personal, quien escribe está convencido de que la ausencia más evidente, y por tanto necesaria de cubrir es un sistema que agilice y favorezca la obtención de lo que hace mucha falta: capturar a los incendiarios en el momento del aplicar fuego o de ampliarlo. Porque si existe algo que desanime a las brigadas de prevención y a las de extinción es ver cómo incendiarios conocidos salen libres de los juzgados por falta de pruebas contundentes. Y ya bastante trabajo con lo suyo como para extenderlo a otras actividades.

Resulta obvio que ésa es una tarea para la Policía y para los tribunales. Para aquella, porque tendrá que mejorar sus sistemas de vigilancia, en los que está visto que no basta con desplegar personal, sino métodos más modernos. En la época de los drones no hay razón –salvo la económica, y sería una lástima que se manejara– para explicar que por ejemplo las fuerzas de la UME, e incluso de Guardia Civil o Policía Nacional no dispongan en número y calidad de ese material para mejorarlo en la anticipación e identificación rápida de incendiarios. Y en cuanto a los juzgados, no se trata, como ya se ha repetido, de redactar nuevas leyes, sino de hacer que se cumplan las vigentes.

Eso sí, es preciso facilitar en la media de lo constitucionalmente posible, los elementos probatorios, de manera que su ausencia, o su insuficiencia, hagan casi imposible la condena. Por supuesto que prima la presunción de inocencia del acusado, pero en determinados asuntos eso no equivale a una patente de coro para infringir la ley, aunque sea de modo tan perfecto que las pruebas resulten muy difíciles de obtener. Eso es lo que hay que tener en cuenta, sobre todo si se atiende el aviso policial –FARO acaba de publicar esa noticia– de que los incendios son cada día más agresivos. La sociedad gallega y su patrimonio común, en el que se encuentran sus montes, sea protegido a través de las medidas de tito tipo que la ley bendiga. Pero de vez en cuando es imposible no pensar en que hay que tomarlo aún más en serio lo del fuego forestal. Sin dudar de que ya se hace lo que se puede, pero a veces no llega.