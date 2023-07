Hoy os traemos no una sino 2 fotos, 2. Claro, son dos colectivos que conforman la vida social de Vigo. Uno, el que se reúne el día de su patrona, Nuestra Señora de la Luz. Desde hace muchos años, a primeros del mes de Junio, los empleados de la antigua Fenosa, hoy Naturgy, celebran ese día con un encuentro de compañeros en activo y jubilados, este año en Redondela. El otro, abajo, lo constituyen los de Marinetea, la asociación de antiguo marineros de la ETEA que dirige Carlos Pérez, un colectivo al que veis en su XX encuentro anual en las instalaciones de la ETEA, donde asistieron a una exposición de la Brilat de objetos militares (sin que faltara el Azor, su águila mascota) y una comida en el hotel Coia, donde entregaron premios a los socios más fieles.

La pintura ante la que escribo

Escribo cada día ante una marina del pintor ourensano asentado en Vigo Antón Pulido, arriba de frente; otro, si miro a la derecha, del diseñador Gene Cabaleiro, redondelano con muchos más años de vida en Vigo que me pintó esa Plaza de la Constitución en la que ante la ley habito. Si miro a mi izquierda, tengo Os asubíos do tempo, una obra de la artista ourensana nacida en Venezuela (así dice ella) pero residente en Vigo Yolanda Carbajales que me regalaron los del Ateneo vigués; y si giro la cabeza 360 grados como un búho o un ser demoníaco veo uno del vigués de Teis Lodeiro, que con tanto afecto me regaló su mujer, Victoria.

¿Amaya? Sí, González Reyes

No es extraño, con tanta pintura de autoría viguesa que me rodea, que me interese la obra inaugurada en STV Espacio de Arte (Gran Vía 129) de la artista Amaya González Reyes, que es de Sanxenxo pero doctora en Estudios Literarios por la Universidad de Vigo y Licenciada en Bellas Artes en las especialidades de escultura y pintura. Aún no visité la muestra pero me fío de lo que me cuenta el comisario de la misma, Ángel Cerviño, que es otro ourensano residente en Vigo, pintor y escritor con el que conviví años ha dentro del “aparato” de Galicia Moda. “A partir de la silla Masters, con la que Philippe Starck homenajeaba tres icónicos asientos del siglo XX (diseñados por Arne Jacobsen, Eero Saarinen y Charles Eames), desarrolla Amaya G. Reyes un trabajo especulativo en torno a la forma y el color, interfiriendo los universos del arte y el diseño, cuestionando las categoría de lo funcional y lo estético, y tensando los lindes de la apropiación”.

Horacio de la Campa: lo último

No sé si Horacio de la Campa es mejor submarinista que pintor o al revés pero aseguro dos cosas: que es de Bouzas de toda la vida y que acaba de inaugurar última obra con lleno en el Liceo. Desconozco la temática de esta exposición pero estará el mar, sus pensamientos llevados al lienzo.... Lo veremos.

Y una Rosa, Elvira Caamaño

Su nombre es floral, Rosa, y “Esplendor das flores” es el título de la muestra que expone estos días en el Marcos Valcárcel de Ourense Rosa Elvira Caamaño, bueuense residente en Vigo y ex titular de Pintura en Bellas Artes de Pontevedra. La esencia y la verdad de la naturaleza es su reto entre óleos, en vivos colores.