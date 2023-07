Avecilla, a la que ya conocéis de sobra, avisa de que en el futuro inmediato, la cosa del Corredor Atlántico no se va a resolver en un plis plas. Algunos ingenuos dan por hecho que en cuanto O Noso Ex pise la Moncloa como nuevo inqilino, si la pisa, pero cá. Aunque (casi) nadie dude de que la orden albertina no ha declarado el proyecto como integrante en los textos prohibidos, en el mejor de los casos el affaire tendrá que esperar todavía un poco, o tirando a bastante tiempo. Ojito...

No es por capricho: hay razones. Primera, porque habrá que visitar Bruselas para desfacer allí el entuerto de que el Gobierno petrusiano, teóricamente saliente hizo al no incluir –el Corredor– en cartapacio adecuado. Después, porque su señoría tiene en la cartera un proyecto estrella de cada una de las cmunidades por las que pasó pidiendo el voto, y cuando acabe de hacer la lista, mandará caralho. Jo. Y aún habrá cosas peores. Por el momento se establecerá un orden para la licitación y ejecución de obra y, aún peor resolverlo. Y, luego, porque las previsiones económicas acongojarán. Y con un dato que lo hace aún más feo: existe riesgo cierto de que si España no cumple lo que mande la UE en déficit y deuda, good bye a los fondos. Así que mucho ojo y más oído, cocina, porque los hombres de negro pueden aparecer en el momento menos esperado... En cuanto al mitin del Pontevedra, aquello fue la de San Quintín. O sea, no batalla, pero si codazos a tutiplé para ver y ser visto en primera línea de la plaza de toros. Estaba el PPdeG al completo, no pasaron lista pero por allí andaban repartidos los topos para dar cuenta de los ausentes. El más brillante de los oradores fue el Lord Mariano, el mas incisivo, O Noso Ex y el mas franciscano –porque citó las escrituras–fue O Noso Actual, o sea don Alfonso. ¿Capisci?