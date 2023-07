Uno de los más antiguos dichos populares es el que advierte que el tiempo siempre acaba poniendo a cada cual en su lugar. No fija plazos concretos, pero tarde o temprano establece o restaura el equilibrio entre por ejemplo la verdad, la mentira o esa otra fórmula que asegura que las verdades a medias no son medias verdades sino mentiras dobles. Algo que deberían tener muy en cuenta determinados referentes de la política actual y que por extraño que parezca han ingresado en la orden populista, que algunos definen como “proponer soluciones fáciles a problemas de enorme envergadura” que, por supuesto, no se resuelven por más que denunciar su inutilidad se descalifique por esta especie de predicadores que cada día parece ser más numerosa.

Viene a cuento, sobre todo en estos días electorales, el introito a raíz de una noticia publicada en FARO DE VIGO según la cual el Gobierno elude la atención a los que padecen las consecuencias de un fármaco, la Talidomida, que se aplicaba a mujeres gestantes con terribles efectos en las criaturas. Sucedió hace años, pero aún hay afectados que, ahora, denuncian el olvido, o el desprecio, de quienes deberían ayudar a esas víctimas inocentes. Pero lo peor es que, siempre según lo publicado por este periódico, a los perjudicados por la actitud gubernamental se le añade otro “castigo”: han de devolver a la hacienda pública un porcentaje de lo recibido. Es, por legal que resulte, una indignidad. Esa noticia lleva obligadamente a una reflexión, quizá antipática y probablemente tenida por incómoda, pero que se fundamenta en argumentos medibles y, por tanto, poco opinables. De unos años a esta parte han coincidido varios fenómenos contradictorios: dos crisis, una financiera y otra sanitaria, que pusieron al borde del precipicio a las economías de medio mundo, y una guerra como la de Ucrania con efectos de daños humanos terribles y, también, comerciales que llevaron a una inflación galopante. La contradicción se encuentra en que esos acontecimientos desencadenaron , con el COVID, un cambio radical en la política de la UE, la apertura del Banco Central Europeo a grandes dosis de dinero para compensar destrozos y en España, un alza de impuestos general y creciente que por momentos ha parecido más bien un saqueo de contribuyentes, a la vez que los ingresos por IVA, con precios mucho más altos en general, supuso una enormes recaudación extra para las arcas públicas. Parte de ese dinero se destinó a intentar frenar la deuda pública, sin demasiado éxito,. y una proporción nada desdeñable de ayudas y subvenciones para sectores en riesgo de pobreza, una parte, y otra al simple y llano de compra de votos. Papel éste en el que han destacado varios ministerios, pero de forma especial el que regenta Yolanda Díaz con sus propuestas de entregar 20.000 euros a los jóvenes de 18 años –ya en edad de votar, claro– pagaderos a los 23 y, aunque no se diga, de obligada declaración en la renta. Lo mismo que otras subvenciones y/o ayudas. Antoñita la fantástica mentía como estos, pero al menos tenía una cierta gracia.