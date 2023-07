Entendámonos: hay canguelo. No mucho, eso es verdad, pero le cuentan a avecilla que en Génova street –donde se han quedado los servicios de inteligencia– todos los demás andan por ahí reforzando mítines, controlando las bases y predicando la buena nueva en loor de san Alberto Magno. Pero, aunque el aire que se respira es de optimismo, nunca falta en la sede una novena; para que las urnas, esta vez, no las llene el diablo. ¿Eh...?

Mientras, los más optimistas, o los más insensatos –según se mire– han puesto ya a recorrer los circuitos y cafeterías cercanas a la sede –abundan los cenáculos xornalísticos en la plaza de Antón Martínez– central nombres que podrían integrar el nuevo gobierno. El pájaro cuenta que un antiguo dirigente del PSOE le llama, a ese equipo supuestamente entrante, “comité de salvación nacional” en vez de Gabinete. Pero hay que entenderlo: es un fan total de “La Marsellesa”. Ojo.

Y, en esto, llega Anacleto, despendolado y carcajeándose a toda pastiña. Se tomaba un café con un amigo, en un establecimiento cercano a la alameda compostelana, cuando entró un grupo de cargos subalternos. Uno de ellos, sin darse cuenta de que había orejas en prevengan, apostó como ministro del área económica, a Paco Cé, naturalmente, que estará como mínimo en alto cargo del Congreso, en tanto que hombre de plena confianza albertina. ¿No?

No obstante, y aunque la fantasía le gusta mucho al agente secreto, conviene recordar que, uno) el quizá presidente no suelta prenda nunca de sus planes, nombres y estadillo de cargos: dos) en cuanto salen rumores, saca el boli y tacha algunos de los publicados porque no le gustan las filtraciones interesadas y, tres) para mantener el secreto, a algunos no los avisa hasta el día anterior. Y, a veces, en el último momento con llamada al coche. ¿Capisci?