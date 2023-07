Aunque hay quien los denomina despectivamente “vieja guardia” del PSOE (aludiendo a su edad y a que su tiempo en política ya pasó), yo prefiero llamarlos “desencantados” porque la decepción o el desengaño es un rasgo en el que coinciden todos ellos. Se trata, en efecto, de un nutrido grupo de políticos socialistas que vieron cómo mutaba el partido en el que habían militado durante muchos años convirtiéndose en el conocido como “PSOE-sanchista”.

Estos políticos socialistas han constituido un colectivo al que han denominado “Fernando de los Ríos”, y son tantos (se habla de más de 150) y tuvieron tal envergadura política (Felipe González, Alfonso Guerra, Solchaga, Redondo Terreros, Paco Vázquez, entre otros) que conviene preguntarse qué ha motivado su profundo desencanto.

Según los propios integrantes del grupo, la causa es la sorprendente y rechazable línea política del PSOE-sanchista. Como afirman destacados representantes del citado grupo, “aquel PSOE tenía unas señas de identidad clarísimas para la población española” y de lo que se trata –añaden– es de “recuperar la cultura política del Partido Socialista Obrero Español que dio a luz la Constitución”. Hasta tal punto llega el desencanto que, por ejemplo, Paco Vázquez ha tachado de “amoral” a Pedro Sánchez, rechaza enérgicamente el modelo de sociedad que nos quiere imponer y urge a refundar el PSOE.

Entre esas señas de identidad, la primera y fundamental es la ideología. Aunque pueda parecer una perogrullada, un partido socialista debe tener una ideología socialista, reconocible como tal. Lo cual significa abrazar un conjunto de ideas claras y terminantes sobre el modelo de Estado y sus valores democráticos. Pero también –y sobre todo– quiere decir que la propia ideología del partido representa una línea roja que no debe traspasarse en ningún caso.

"Hay que reconocer que los socialistas desencantados han tenido la valentía de denunciar la situación de su partido con argumentos de gran solidez"

Pues bien, una característica del PSOE-sanchista es que carece de ideología reconocible o la tiene tan elástica y flexible que puede pactar con cualquier otra formación política cuyos escaños necesite para mantenerse en el poder. En este punto, la diferencia con el PSOE de la Constitución es evidente: este consideraba que la política de pactos no se justificaba por la conquista del poder por el poder, sino por el ejercicio de ese poder conforme a los valores ideológicos y constitucionales del partido.

Virgilio Zapatero ha recordado que una de las características fundamentales del PSOE anterior fue “entender la política como diálogo y transacción, llegar a un término medio de vez en cuando entre posiciones enfrentadas”. El partido, dicen los desencantados, tenía vocación mayoritaria, salía a ganar para gobernar, con una misma voz en todos los territorios y con un discurso blindado contra las invasiones de otros proyectos.

Otra seña de identidad del PSOE anterior consistía en que la estructura interna y el funcionamiento del partido eran “democráticos”, como exige el artículo 7 de la Constitución. Pues bien, desde el ascenso de Pedro Sánchez a la secretaría general del partido, se quebraron estas dos señas de identidad.

En efecto, el PSOE-sanchista no funciona democráticamente. Como señala el exministro de Cultura César Antonio Molina: “El mayor error de este PSOE es que se ha eliminado el debate interno y se ha marginado a todo aquel que esté disconforme”.

Pero es, sobre todo, la estrategia política del PSOE-sanchista la que mayor decepción ha producido a los “socialistas desencantados”. Dos son las actuaciones políticas del PSOE-sanchista que les merecen un severo reproche. La primera es el fomento de una política “bloquista” que ha cristalizado en un enfrentamiento entre los españoles y que está soportada en una política de pactos del PSOE-sanchista con formaciones políticas absolutamente indeseables; y la segunda un asalto a las instituciones del Estado que ha desembocado en la práctica desaparición de la imprescindible separación de poderes.

"El diagnóstico del desencanto lo resume Felipe González en las siguientes palabras: 'He sido y soy partidario de los pactos, especialmente de los pactos de centralidad'"

Sobre la primera medida dice José María Mújica que Sánchez “ha gobernado con un populismo casi enloquecido de extrema izquierda, que es el de Podemos, con el independentismo catalán de ERC y con una fuerza detestable como es Bildu”. Lo cual –añade– ha supuesto una pérdida de identidad y, sobre todo, una política de bloques que nunca fue la política del PSOE. En esta misma línea, Alfonso Guerra ironizó recientemente sobre la estrategia de blanqueamiento de Bildu que viene haciendo el PSOE-sanchista: “Hemos sabido recientemente que “los que salvaron vidas durante la pandemia no fueron los sanitarios, sino los que poco antes se habían despojado de los pasamontañas”.

Respecto de la segunda de las líneas políticas del PSOE-sanchista sostiene César Antonio Molina que “este PSOE no ha respetado la separación de poderes, que ha habido ingerencias en las instituciones del Estado y que a través de los decretos ley se ha saltado al Parlamento”. Todo lo cual, en palabras de José María Mohedano, ha conducido a que España “haya sufrido el mayor deterioro del Estado de Derecho en los últimos 40 años de democracia”.

En fin, el diagnóstico del desencanto lo resume Felipe González en las siguientes palabras: “He sido y soy partidario de los pactos, especialmente de los pactos de centralidad. Estos fortalecen no solo la democracia, sino también el destino de un país. Cuando estos pactos de centralidad desaparecen, el país se debilita, se polariza, pierde fuerza y credibilidad tanto interna como internacionalmente. Y ahí es donde estamos”.

Hay que reconocer que los socialistas desencantados han tenido la valentía de denunciar la situación de su partido con argumentos de gran solidez. Pero ¿qué harán el 23-J? Lógicamente, no cabe esperar que tengan una actuación uniforme. Los habrá, y no serán pocos, que se abstengan. Pero ¿habrá alguno que votará a Feijóo? Hasta ahora, desencantados de gran predicamento como Paco Vázquez y César Antonio Molina no solo lo han anunciado públicamente que lo votarán, sino que han pedido el voto para él. Yo, que nunca he militado en ningún partido, solo debo hablar por mí mismo. Pero visto los cinco años de “sanchismo”, desde mi racionalidad, si fuera uno de ellos no tendría reparos intelectuales en pedir el voto para Feijóo.