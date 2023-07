Nació y vive en Vigo. “Zuqui” danza desde pequeña hasta convertirse en bailarina, profesora de Ballet y Danza Española y Grado en pedagogía de la Danza. Crea su propia escuela y escribe cuentos para sus alumnos que escenifican en el teatro. Esperanza se revela al mundo literario ganando diversos certámenes y concursos con relato corto y poesía. Sus últimos poemarios publicados están ilustrados por ella misma. Pinta murales y decorados para los festivales, diseña el vestuario y crea coreografías. Mientras formaba bailarines escribía y pintaba entre pasos de ballet. Ahora su actividad se centra en la poesía y la pintura. Bajo el ritmo y musicalidad de sus palabras y el trazo y textura de sus pinceles subyace siempre la danza.

Foto Augusto Rodríguez

Ojo al barrio viejo vigués, no se pierda lo ganado

¡Qué bien hizo Fiz Axeiitos, presidente de la Asociación de Vecinos Casco Vello, convocando una asamblea vecinal ante el deterioro y degradación social de ese barrio vigués! Digo que hizo bien porque ese deterioro se observa por ahora solo en la parte baja, el entorno de Pobladores y Peñasco, pero la experiencia dice que si estas situaciones no se atajan de principio, luego no hay manera de cortar la propropagación. Los que vivimos (y nacimos) allí hace décadas, sabemos cómo en los 80 y 90 el barrio era un lugar hostil degradado por el ruido nocturno, las drogas, las víctimas de las mismas que se reunían en sus plazas a ver si caía algo... Por fortuna asistimos después a una rehablitación ética y estética que ahora disfrutamos los vecinos y vigueses en general, y no se puede volver atrás. Hablan de tres narcopisos en las zonas citadas y parecerá poco para un barrio entero, pero si no se corta de raíz con las medidas pertinentes en breve será como un cáncer metastásico que se extenderá sin contemplaciones. Enhorabuena, Fiz Axeitos, por tu alarma como centinela.

Una terraza en Navia, el resto de terrazas en Vigo

Las terrazas son una bendición urbana para promover y disfrutar el ocio y el encuentro ciudadano, pero si el Concello no controla su expansión se convierten en una metástasis que perjudica la vida vecinal y la libre circulación peatonal por la privatización desmedida del espacio público. Me llama una vecina de San Pelayo de Navia para contarme que en su Alameda de Emilio Crespo pasa algo de eso, y el estiramiento de las mesas dificulta hasta ocupar los bancos municipales para uso público y gratuito. Ya llamó varias veces a la Policía Municipal pero nada se arregla. Es normal que los hosteleros ocupen todo lo que puedan, pero es preceptivo que el ayuntamiento les indique hasta donde y lo controle tajantemente.

Otro modo de degradación

La privatización, el turismo de masas, los pisos turísticos, el disparo de precios y alquileres... son los problemas que nos vienen una vez superados los de rehabilitación (o drogas) y con los que tendrán que enfrentarse dirigentes vecinales como Fiz Axeitos del barrio viejo. No es una coña, no es algo lejano, está ya ahí. Se bendice el turismo sin cortapisas y pronto los centros históricos se convierten en parques temáticos, se privatizan, encarecen, expulsan a sus vecinos y pierden su identidad. ¡Ojo!