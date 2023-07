A propósito de un doctorado honoris causa

El pasado 9 de mayo tuvo lugar en la Universidad de Buenos Aires la investidura de Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado del Tribunal Supremo jubilado, como Doctor Honoris Causa. Lo primero que llama la atención del acto académico bonaerense es su extrema austeridad, desprovisto de toda la parafernalia y solemnidad a que estamos acostumbrados en iguales ceremonias en nuestra universidad. En el acto no hubo ni togas, ni puñetas, ni birretes, ni latines, ni mucetas. No faltaron, claro está, las dos piezas imprescindibles en todo acto académico de esta naturaleza: la laudatio y las palabras del nuevo doctor. Y esto es lo resaltable de aquel acto porque fueron dos discursos de enjundia que he escuchado con suma atención, conocedor de la vigorosa personalidad de ambos oradores. La laudatio estuvo a cargo de Luigi Ferrajoli, también Doctor Honoris Causa por la misma universidad; todo un lujo plenamente justificado dado que le une con Andrés Ibáñez una larga y fraternal amistad y que, por otra parte, el segundo ha sido introductor en España del pensamiento de Ferrajoli de cuya obra ha traducido lo mejor y más granado.

Por su especial significación, quiero detenerme primero en algunos de los pasajes concretos de la intervención de Ferrajoli. Al hilo de la glosa que hizo de Andrés Ibáñez, trazó las líneas del modelo beccariano como juez no burocrático (¡escucha, Consejo General del Poder Judicial!), no exhibicionista, garante de los derechos fundamentales, rigurosamente imparcial e independiente. Y habló el filósofo italiano de “la costumbre de la duda como hábito profesional e intelectual del juez”. Esto, que puede sorprender a más de uno, es verdad. A través de la duda llegamos a la verdad. El juez está obligado a dudar, a plantearse dudas como método de análisis y reflexión. El juez debe acosar una hipótesis con una batería de dudas, infirmaciones y preguntas para poner a prueba la firmeza de aquella. No hablo de una duda paralizante, inhabilitante, sino de la duda constructiva, contención de una convicción precipitada. La duda es reflexión y la reflexión implica la ejercitación de la duda. Por eso, he desconfiado siempre de aquellos jueces que tienen fama de expeditivos, condición que erradamente algunos tienen por virtud. Una juez, de cuyo nombre no quiero acordarme –hoy metida de hoz y coz en la política– decía ser persona de pocas dudas “porque si tomo una decisión es la mejor que podía tomar y lo demás son tonterías, es saludable para la mente”. Sin comentarios. Semejante proclama, semejante actitud puede convertirse en la antesala del error.

No menos interesante y aleccionadora fue la intervención del nuevo doctor, Perfecto Andrés. En su discursó abordó un nutrido y atractivo repertorio de cuestiones en torno a la figura del juez y la concepción de la jurisdicción que no tienen desperdicio. Como viene apuntando desde su ya lejano libro El Poder Judicial (escrito al alimón con Claudio Movilla), insistió en el lastre que para el juez español supone su diseño corporativo según el modelo napoleónico como funcionario de carrera, modelo no desaparecido –pese al nuevo orden constitucional– desde el momento en que persiste la “carrera” como entramado burocrático con resabios jerárquicos incompatibles con la genuina función jurisdiccional y que, a la postre, puede propiciar una cierta dependencia del juez que aspira a hacer carrera, a promocionarse. A este respecto afirma Perfecto Andrés que, desde hace años, para corromper a los jueces basta con disponer de los resortes propios de su promoción profesional, es decir, de sus expectativas en la carrera. A algunos les es difícil no sucumbir al discreto encanto del nombramiento, de la promoción al cargo.

Como contrapunto a lo dicho por Ferrajoli, el nuevo doctor se situó en el envés del modelo de juez descrito por aquel, para identificar con acento crítico las notas que caracterizan el anti o contramodelo de juez del que todavía, y pese a los cambios habidos, perviven inclinaciones y afecciones. Se trata, dice Andrés Ibáñez, de ese juez consecuente con el poder, de actitud monologante, propenso al decisionismo inmotivado y al uso de la prisión provisional, un juez empeñado en imponer su moral y que a veces actúa como rémora o desactivador de los avances en materia de derechos fundamentales.

En su discurso propugna el entendimiento de la jurisdicción como instancia imprescindible que debe estar separada del poder político, y, en consecuencia, apela a la independencia judicial que debe entenderse no solo como obediencia a la ley, sino también como desobediencia a lo que no es la ley. Y en relación con la independencia interna, aboga por la desaparición de la estructura jerárquico-burocrática y las viejas categorías en que se articula la carrera; entre jueces no puede haber otra relación que la estrictamente jurisdiccional derivada del mecanismo de instancias y recursos.

Y ya en el tramo final del discurso, hace unas afirmaciones que, ya a modo de coda, quiero traer aquí en su literalidad porque que son exacta descripción de la grave –terriblemente grave– circunstancia española. Primero advierte y se lamenta de “la ilegalidad difusa convertida en ecosistema de la política en acto”. Y añade seguidamente: “Padecemos la implantación general de una política que no soporta su propio derecho y necesita de la ilegalidad para permanecer y reproducirse. Hoy, cumplir la legalidad constitucional sería un acto revolucionario”. Tremendo.