As patéticas eleccións

“As emocións apodéranse da campaña electoral e esvaecen o debate económico”: velaí o titular dunha influínte publicación da capital das Españas nos pasados días. Un rótulo, polo demais, que han de reiterar acaso outros diversos medios durante as xornadas que restan para a cita do 23-X; é que, en efecto, e de non mediar algún acontecer imprevisto, tal parece que imos de camiño, si ou tamén, cara a unha sorte de explosión, fogonazo…, onde a epifanía do pathos. Isto é, e segundo a coñecida definición aristotélica, cara á utilización dos sentimentos humanos co firme propósito de que estes afecten de xeito decisivo o xuízo racional: no caso que nos ocupa, condicionaren as papeletas a introducirmos nas urnas. Traducido agora ao bravú: que se os deuses non o remedian, sucederá que o voto dos españolitos/as na xornada do 23-X decidirase desde a cintura para abaixo. De certo, o que se di/escribe, toda unha moi patética elección.

“Pero… e por que chegamos a isto? É que non cabe outra maneira de actuar?”, pregúntanse, un tanto angustiados, bastantes/moitos (e talvez bastantes/moitos asemade de entre os, sempre moi amables, lectores destas liñas semanais). Desde logo, as respostas deveñen complexas; tentaremos, con todo, debullar decontado algunha que se amosa máis evidente.

Escriben os politólogos Cas Mudde e Cristóbal Rovira Kaltwasser que a fin da socialdemocracia europea veu significar –ao cabo, ela mesma unha construción socialdemócrata– esoutra da propia UE. Coido que levan razón. Desaparecido o bloque comunista, os novos dirixentes da, referida, socialdemocracia, absolutamente abraiados perante as luces da sabedoría do “gato branco, gato negro, o que importa é que cace ratos”, foron adherir, frenéticos, ao relato, á doxa rampante do “os que realmente crean a riqueza son os empresarios” ou “o privado sempre funciona mellor”. Desbaratados os sindicalismos á vella usanza, arrebolado ao río o propósito de atinxir a hexemonía cultural, Tony Blair e mariachis adxuntos deron en anunciar –a “terceira vía”, así a etiquetaron– a felicidade global. Daquela, no seu nome e en sagrada alianza cos seus vellos adversarios liberais, invadiron, esnaquizaron, derramaron… sen piedade as estruturas e superestruturas públicas de seu como así mesmo aqueloutras aternativas e/ou alleas.

Porén, e como todos coñecemos e padecemos, o soño do mundo feliz derivou en pesadelo e eis, entón, a Grecia da praza Sintagma e de Syriza e aínda nós mesmos, incluídos no club dos “Pigs”. Nin falta fai, penso, que lembre aquí e agora como e quen pagou os pratos rotos.

E foi asemade nesas datas e contexto cando Marine Le Pen veu afirmar que buscaba resultar a adaíl “dun gran partido popular que se dirixa non só ao electorado de dereita senón a todo o pobo francés”. Fomentar o patriotismo económico, apoiar o “made in France” e privilexiar os seus produtos diante da competencia exterior; controlar desde o poder estatal os sectores estratéxicos; establecer un imposto adicional sobre a contratación de traballadores estranxeiros a fin de garantir a prioridade para o emprego dos franceses; crear un fondo soberano; cuestionar a continuidade do país na UE… e, faltaría máis, rearmar a policía. Sen dúbida, todo un horizonte de expectativas –con chiscadelas a estribor e a babor– coas que engaiolar millóns de concidadáns/ás aterrorizados na cerna do pánico a perderen os seus bens e facendas, instalados de súpeto no eixo dunha nova Grande Peur.

Mais tratábase (e trátase) dun programa que dificilmente pode cadrar co marco capitalista liberal vixente. Cabe pensar, xa que logo, que tanto a mesma Le Pen como esoutros líderes da ultradereita alemá, italiana, grega… española se decatasen axiña de semellante contradición. E foi así, daquela, cando o estrés da globalización pasou do eido económico ao espazo socio-cultural. Porque incapaces de se enfrontaren de veras co sistema –e no fondo, moi dispostos a compartir os seus beneficios coa dereita tradicional–, todos eles/as declararon teren “desenmascarado” os “verdadeiros” causantes de dita imposibilidade: se na República de Weimar tales foron os membros da conspiración xudeo-comunista, agora deveñen esoutros do contubernio entre o feminismo “empoderado”, o colectivo LGTBI, os inmigrantes e mais os neohippies “perroflautas” do movemento do 15-M de Iglesias/Montero, tanto monta/monta tanto, os auténticos culpables. Contando aínda coa axuda dos separatistas –e tamén, todo hai que dicilo/escribilo, co concurso da diabólica beleza do aínda presidente–, Lucifer Sánchez vén ser, seica, quen controla todos os fíos do complot desde un escuro recanto da Moncloa. Como é obvio, nin Alberto Núñez Feijoo nin calquera outro líder de peso da dereita acreditan en semellante ficción; non obstante, co poder a tiro de pedra, tampouco teiman gran cousa en desmentila. Consideran que, en todo caso, e se estes ouvearen de máis, sempre lles resta o recurso de poñerlles un bozal aos (seus) cans. Da súa parte, as poliesquerdas semellan aceptar, estrañamente ensimesmadas, a partida de ping-pong.

En fin, este cronista non busca dar consellos que non ten para el mesmo –polo demais, as crónicas despídense aquí até o próximo setembro–; de todos os xeitos si que lles quixera facer unha pequena suxerencia a Vdes: a pesar de todo, non vaian votar pateticamente o 23-X. Voten, mellor, co ethos e co logos; coa ética e coa razón. E que teñan todos e todas un moi feliz verán!