Apenas una ficción

Estoy en esa generación amamantada por personajes virtuales, robots y seres de otros mundos, todavía desconocidos. Los chavales de los setenta además de tener muy presente todas las guerras en las que vencían los americanos –o eran vencidos y las consecuencias sociales de esos milicos “tocados” al regresar–, también descubrimos el ir más allá con la ciencia ficción pero hace un tiempo que la imaginación científica se viene apartando de los extraterrestres para mostrarnos un planeta que muta de manera radical e inesperada (¿o no?) y resulta poco amable para los humanos que lo habitan. Ficción climática (cli-fi, en inglés) es como se define este nuevo género.

Cenando con los compañeros de promoción, los cinéfilos del grupo presumían de guion sobre este género además con impronta gallega. Todo comenzaba con el Pitanxo, a raíz de la catástrofe un grupo de la Uvigo descubría en Terranova –además de las verdaderas causas del hundimiento, porque a estos les encanta Ken Loach– una nueva variedad de bacalao. Lo curioso es que vivían a mayor profundidad, por eso nadie antes se había topado con ellos. Así que cazan varios ejemplares y se los llevan de vuelta a casa. Sin embargo no eran adultos, apenas crías minúsculas. Con lo que los progenitores, grandes como krakens, ante el secuestro de sus pezqueñines persiguen al buque cruzando el Atlántico. Para cuando la pesca empieza a escasear y los ataques a pesqueros y bañistas se nota claramente que no son obra de las orcas, los bichos ya se han reproducido y son un ejército invencible que encuentra en las rías gallegas su despensa y refugio en las profundidades de la plataforma continental. Una profe de ciencias de un instituto de Cangas es la que descubre (ojo, spoiler!) que los misteriosos bacalaos no son tal y se alimentan también de plástico. Y esta es la clave de su resistencia. Consiguen sintetizarlo debido a una mutación provocada por las filtraciones de los bidones con residuos nucleares de la fosa atlántica. Esto provoca que tengan ADN modificado y los polímeros artificiales se integren en sus tejidos creando un súper villano cuasi inmortal.

El argumento en un giro por la sostenibilidad nos muestra que la clave es eliminar todo el plástico de los océanos para que los bichos dejen de reproducirse. Claro, se logra cuando gobiernos y grandes corporaciones se ponen manos a la obra porque son conscientes de todo lo que perdemos sin el mar. La escena final, años después, muestra a la profe bañándose con sus hijos en Cíes. Ya les dije que me encantó; eso sí: pura ficción.