El miércoles por la tarde asistí a la botadura del Odón de Buen, el nuevo barco de investigación marina del Instituto Español de Oceanografía. Los medios de comunicación, entre ellos FARO DE VIGO, han dado mucha y precisa información sobre las características físicas de este gran barco que será el mayor oceanográfico de España. No voy a insistir en ellas ya que son, creo, suficientemente conocidas.

Pero sí me gustaría comentar dos cosas. La primera es que la decisión de construir este magnífico barco de investigación marina es un claro mensaje, tangible, del apoyo de este gobierno a la investigación oceanográfica de toda España. Es un barco del Instituto Español de Oceanografía (IEO), aunque su logo, al menos de momento, no aparezca por ninguna parte, pero es evidente que será un barco para toda la comunidad científica española, incluso de otros países tanto de la Unión Europea como de fuera de ella. Por ello me llamó la atención la poca representación institucional, tanto del Gobierno central, como de la Xunta de Galicia e incluso del Concello de Vigo, en la botadura de este espectacular barco.

Ya sé que estamos en tiempos de precampaña electoral. Pero aún así me resultó extraño que la máxima autoridad presente fuera la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organismo al que pertenece el IEO, a la que todos agradecemos sus excelentes mensajes en su discurso durante la botadura. Pero en actos similares de otros barcos de investigación de menor porte hemos visto a ministros y presidentes de la Xunta. Estamos en época preelectoral y hay que ser comedidos, lo entiendo, pero la botadura de un barco de estas características tiene la misma transcendencia hoy que en otra época cualquiera.

La segunda es el importantísimo significado de esta botadura para la industria naval de Vigo, es decir, para uno de los sectores de mayor relieve para la industria y vida económica de Vigo. Los astilleros de Vigo son, desde hace varios años, referentes para Europa y América del Sur en la construcción de barcos de investigación marina. Y en algunos aspectos son referentes mundiales. Eso es muy difícil. Ser referente europeo, e incluso mundial, en cualquier sector no es nada fácil. Vigo lo ha conseguido claramente en la construcción de buques de investigación oceanográfica. Y con este nuevo barco se hace un espectacular alarde de tecnología naval en todos sus aspectos. Todos, cada uno desde nuestras posibilidades, debemos ayudar a que esto siga siendo así.

Ver descender el Odón de Buen hacia el mar por las gradas de los Astilleros Armón me llenó de orgullo. Por lo que significa para la investigación marina y para la industria naval. Durante la botadura vi bajar “los ojos del agua” para observar lo que ocurre en el interior de los mares, que ya no son siete, sino sesenta y seis, según la Organización Hidrográfica Internacional, tal como nos comentó la presidenta del CSIC. Exitosa botadura del Odón de Buen. Muy buen día para Vigo.