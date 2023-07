Litoral: a negociar

A estas alturas, y ya en plena campaña electoral, no parece sensato adelantar acontecimientos, por probables que sean, y menos aún formular vaticinios acerca de asuntos que dependerán del Gobierno que salga de las urnas. Incluyendo en esas medidas de prudencia las perspectivas que se abren para la costa gallega, y su economía circular, con la aprobación, por ejemplo, de la Lei do Litoral. Cuyo primer round ganó el Partido Popular gracias a su legítima mayoría natural frente a las abstenciones de socialistas, que da la impresión de obedecer órdenes de Madrid, sobre todo después de las descalificaciones que al texto legal en proyecto en ese momento dedicó el actual delegado del Gobierno.

Los nacionalistas, por su parte. que se han erigido al parecer en una especie de “Valedores do pobo galego”, en exclusiva y con el objetivo de aumentar su representación en el Congreso de los Diputados, tarea no demasiado difícil si se recuerda que la de hasta ahora era de un solo diputado. En cualquier caso, la oposición en su conjunto tiene, acaso como estrategia, la costumbre de reclamar diálogo pero, si llegan a sentarse a la mesa, lo hacen para levantarse a las primeras de cambio. Aunque también es posible –aunque improbable– que el PP finja la apertura de alguna negociación para, de inmediato, hacer lo posible para que no exista acuerdo sobre asuntos de relevancia media cuando mucho y nunca en todos estos años uno auténticamente “de país”.

Ahora semeja perdida la oportunidad de llegar a ello con la citada Lei y las competencias que comporta. Por eso unos y otros deberían hacérselo mirar y explicar muy clarito sus actitudes, porque la gente del común puede acabar convencida de que en el hemiciclo hay demasiados que piensan eso de “cuanto peor, mejor”. Y eso no sería bueno ni siquiera para los conversos a semejante estupidez. Lo que es un hecho cierto, retornando a la cuestión de la nueva Lei, es que hubo un momento crucial, más o menos en 2007, cuando gobernaba una Xunta bipartita (PSOE/BNG), en que se planteó una reforma para ampliar el Estatuto de Autonomía de Galicia que casi llegó al consenso.

De aquella podrían haber sido incluidas competencias sobre la costa que ya tenían otras autonomías. Pero como escribió Homero en su Iliada, “no plugo en el ánimo” al entonces jefe de la oposición, señor Núñez Feijóo y la reforma fue imposible, parece que por desacuerdo en la denominación final de la comunidad. Casi todo lo demás estaba ya “OK”, como tantos dicen ahora. De ahí que la prudencia que se reclama en el introito es de cara al inmediato futuro y en función de quien salga triunfador en ellas. Si es Sánchez –al que le da igual quedar muy por debajo del PP siempre que pueda repetir el “Frankestein” incluso aunque tenga que ceder aún más a chantajes– será inevitable una colisión jurídica Xunta versus Gobierno. Y habrá que tenerlo en cuenta.

En todo caso, Moncloa tiene un comodín ganador: el señor Conde Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional del que dicen está ocupado, por lo menos en apariencia en una sucursal de don Pedro. De hecho, FARO acaba de publicar que el Gobierno podría presentar recurso contra la Lei do Litoral antes de irse, si pierde, ante el más alto Tribunal, que no es como el Parlamento, donde muchos asuntos decaen, y Sánchez lo sabe. Por eso puso a quien puso donde está. Si gana Feijóo, no es improbable que apoye la tesis de defensa del Estado cumpliendo lo que cree su deber aún en contra de las de su anterior mandato. Lo que, en cierto modo es lógico, porque ya no gobierna una comunidad, sino a España-Estado. Por eso habría que haber negociado antes, y en cualquier caso y con quien sea, habrá que hacerlo después.