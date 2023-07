¿Cuántos libros, devotos lectores, se habrán publicado sobre el Camino de Santiago? Se me ocurrió hacer un repaso el otro día al galope de Internet y, además del de José G. Barral, Cruzados polo camiño (Galaxia), que yo le presenté en Vigo y Salamanca, hallé títulos tan peculiares como Bueno, me largo, firmado por uno de los humoristas más conocidos en Alemania; Déjate de tonterías, de la española Cristina Hortal, una paciente de espondilitis anquilosante; Guía mágica del Camino de Santiago, de Francisco Contreras, un reportero y mochilero tendente a los temas de misterio… Podría citar un puñado más incluido el del bestseleriano Paulo Coelho El peregrino de Compostela, que también le presentó un servidor hace años, pero lo que me interesa es hablar del que el concejal Jaime Aneiros presentará hoy a las 20 en Librouro.

“El peregrino”, de Ramón Otero Claro, hombre, el de Ramón Otero, guardia civil que ayer cumplió los 41 y hoy guarda la ría de Vigo desde Cangas pero con miles de km de moto recorridos antes por los Pirineos y Aragón en la de Tráfico. Peregrino es su tercera obra y para desarrollarla le ha venido al pelo su experiencia policial. Tengo el libro a mi derecha y sé que esta novela de suspense, negra, thriller, sumerge al lector en el paisaje del Camino Francés a Santiago, siguiendo a un asesino, y hay una agente del FBI que viaja a España y la lectura de una novela cambia su vida al descubrir que los asesinatos en el Camino que se narran en ella son ciertos. Ahí es cuando comenzará su investigación, que se prolongará hasta el siguiente Año Jubileo. En 2019 publicó Otero Relatos para Soñar, en 2021 Magna, de ficción histórica ambientada en el siglo II en las inmediaciones de Vigo. Ahora presenta Peregrino, con Cosecha Negra, una editorial que comienza. Y si queréis blues, tenéis cita en la Plaza del Reloj de A Guarda Yo fui un asiduo del Festival Internacional de Blues que organizaba mi amigo Alfonso Cito (millones de kilómetros de bolos a sus espaldas), promotor veterano del que hace años que me he perdido y no sé por donde anda e incluso si anda. Era en el teatro Sá Miranda de Viana do Castelo ¡Qué gente grande pasó por ese pequeño y coqueto teatro municipal, los mas viejos guerreros del blues norteamericano con millones de km de carretera! Pues aviso que hoy y mañana los amantes de esta música tenéis una cita en la Plaza del Reloj de A Guarda, porque allí se celebra el Festival Mar de Blues. Hoy se abrirá a las 22.30 con Julián Maeso, que ya dejó buen sabor de boca este febrero en Vigo. En esta tercera edición el cabeza de cartel es Tommy Castro & The Painkillers, una formación de San Francisco con más de tres décadas que combina el blues con el soul, el R&B o el rock y que podréis ver mañana a eso de las 23.30, tras la actuación una hora antes de Mingo Balaguer y Pablo Sanpa. ¡Ah, pero si preferís una sesión vermú, mañana también la tendréis con Javier Turnes & The Hake Men, que actuarán a las 12.00 horas! Los del 60 aniversario de Murcia 42. Pues ahí los veis otra vez, marcando paquete aunque sea apoyándose algunos de ellos en recios bastones prestos a utilizarlos si fuera menester. Son del grupo de voluntarios del desaparecido cuartel vigués Murcia 42 celebrando el 60 aniversario de su licenciamiento, lo que hicieron respetando la costumbre con una misa por los compañeros fallecidos, 40 ya, en la capilla de Santa Marta de Baiona. Luego, una comida en Rocamar con militares como el teniente coronel Martín o el Comandante Eloy como invitados. Vivan los de Murcia 42.