Gómez Román e os días ominosos

O 6 de Novembro de 1936, o militante nacionalista coruñés Víctor Casas, preso na cadea de Pontevedra, escribíalle a Manuel Gómez Román, arquitecto e dirixente galeguista, unha carta na que lle pedía, alén de outras cousas, que fixese o posíbel por reconstruír o nacionalismo galego desde a esquerda e despois de ser demolido por Franco. Pouco despois, Víctor Casas era fusilado e Gómez Román cumpriría a manda do condenado a morte colaborando no reagrupamento daqueles superviventes en circunstancias de perigo extremo.

Gómez Román é figura imprescindíbel do discurso histórico de Galicia e da cidade de Vigo que o vira nacer. Ten sido debidamente estudada a súa obra arquitectónica, dunha potencia nacionalista que a converte en irmá da obra poética de Ramón Cabanillas. O vigués e o cambadés naceron ambos na década dos setenta do século XIX e os perfís de ambos axústanse ao esquema da que foi chamada Xeración de Antre Dous Séculos.

Momento clave da traxectoria cívica de Gómez Román foi aquel no que, so a súa presidencia, a sociedade La Oliva lle erixe, en 1910, un monumento a Curros Enríquez en lugar privilexiado da Alameda. A Galicia democrática e republicana que arelaba o poeta de Celanova era un espello poético no que se miraba o Gómez Román mozo.

"Todos os partidos frentepopulistas o designaron como candidato a alcalde de Vigo, o que non puido ser"

A fidelidade a Vigo, entendida a cidade coma motor do progreso e emancipación política de Galicia, había de ser unha constante na vida e no ideario do noso arquitecto. El adheriuse á Agrupación ao Servizo da República no 1931 e, decontado, formou parte da dirección do Partido Galeguista ao este se formalizar en Pontevedra. Home constitutivamente de esquerda, chegada a hora da escisión galeguista de dereita, dirixida por Filgueira Valverde e Vicente Risco, foi, con Bóveda e Castelao, integrar o Partido galeguista no Frente Popular.

Até tal extremo asumiu Gómez Román o republicanismo de esquerda, que todos os partidos frentepopulistas o designaron como candidato a alcalde de Vigo, o que non puido ser, dado que o goberno da República suspendeu as eleccións municipais a raíz da sublevación militar. Cando foi factíbel, axudou a levantar empresas desinteresadas que, coma Galaxia ou a Fundación Penzol, se mantiveron vivas ata o día de hoxe.

A idea que Gómez Román tiña de Vigo, coma a urbe hexemónica de Galicia republicana e innovadora, é a que predominou no progresismo galego. Esta cidade débelle a Gómez Román, coma homenaxe, a supresión da cruz franquista que eterniza, no monte do Castro, aqueles días ominosos.