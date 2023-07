Que no, cogno, que no. Que ni lo de Ourense está rematado, ni es impensable que en algunos Concellos ya se estén pensando en una moción de censura: prepararla y sacarla avante es otra cosa que ya se verá si va a o no. Avecilla dice lo que dice porque sus fuentes nacen en los gurús de más aciertos, tanto a babor como a estribor y alguno en lo alto del palo de mesana. Así que, empezando por lo segundo: fijaos en lo que pasó en el Barbanza. Tela. Marinera. Claro...

Por ejemplo, lo que pasa en Noia. Hoy se constituye su Ayuntamiento, como los del partido judicial, y hay un lío que como no se resuelva antes de las diez de esta mañana le va a costar la cabeza a la gente que salió en la lista del BNG. Por una razón: el directorio ordenó que se apoye el pacto entre una lista independiente y el PSOE. Se repartirían la Alcaldía, dos años cada una, y los del Bloque dijeron que ni de cogna, y que les da igual la orden. Manda oeufs. ¿No? Salvo sorpresas, si no tragan y aceptan la orden los amotinados, la Alcaldía será para el PP. Una caralhada que ya conocen bien los populares: hace años en Baiona, pactaron con Chicho que, al cumplir sus dos años dijo que lo de dimitir, milks. Y los otros se quedaron (des)compuestos y sin sillón los otros dos años. En Noia el que negoció la cosa fue el secretario xeral del PSdeG, un auténtico experto en derrotas. ¿Eh? En cuanto a lo de Ourense, dice Anacleto que ya podéis ir borrando de la lista de posibles aspirantes a la presidencia del PPOU al señor Cabezas, que sigue de momento. Pero es consecuente y resiste las tentaciones. No como otros, a los que el agente secreto tiene fichados de veces anteriores, tienen más mili que Cascorro. Aunque nunca pasaron de cabo, lo que da idea de su valía. El gurú de allí dice que hará falta un integrador que integre. Y mande. Pero escasean...