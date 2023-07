Los retrasos

A la vista del nuevo retraso para la reunión entre el comisionado –nombrado por el Gobierno para, supuestamente, desarrollar el proyecto del Corredor Atlántico de mercancías ferroviarias– es lícito suponer que la cuestión no es prioritaria para el equipo del señor Sánchez. Son ya varias las veces en que parece demostrada esta opinión, pero sobre todo cuando el propio Gobierno confirmó que el Corredor no fue presentado, para su financiación, a la UE ni en el momento ni en el marco adecuado. El ministerio alegó, tras conocerse la noticia, que el plan de obra iría “en otro proceso” pero, como es habitual, no incluyó dato alguno: ni importe, ni fecha de inicio, ni de remate previstas. Y eso que Bruselas fijó el año 2030 el asunto. Que tiene mala pinta.

No se expresa esta opinión pesimista por el simple hecho de discrepar con lo poco que hasta ahora han concretado el departamento de Transportes y algunos otros. La principal duda –hay quien habla de sospecha– se deriva de la actitud gubernamental ante la UE en este asunto en concreto, pero no es la única. Indicios como la tardanza en designar un representante ad hoc, y sobre todo las dudas oficiosas sobre su rentabilidad, proporciona argumentos más que sobrados para que además de Bruselas, el actual Gobierno de España parezca estar pensando en todo menos en ello. Y conste que no se trata de escepticismo o de pesimismo: es realidad, y hay que insistir por si por fin cambia.

Si a eso se añade que el comisionado anunció en el primer cuatrimestre de este año que iniciaría su tarea concreta en el último, y ahora ni sabe cuándo lo hará, o si será lo que es ahora, eso que se dejó escrito de la “mala pinta” se puede quedar muy corto. Y hay síntomas, o indicios, de que el panorama empeora. Por ejemplo, la extraña actitud de la oposición gallega, que apenas define con la dureza y claridad necesarias la acción de un gobierno que se autoproclama “progresista” pero que a la hora de la verdad confunde ese concepto con el de la condición de aliado parlamentario de algunos grupos, a los que paga tanto al contado como en especie.

Por eso, acaso por despiste de lo que es Galicia, cuando vino el señor Sánchez la última vez, durante la campaña municipal, habló más de Doñana que de A Coruña, donde estuvo, por citar lo más llamativo. Y ahora juega sus bazas concediendo entrevistas a troche y moche, día antes o día después –depende de los asesores– que Feijóo, en las que el cálculo más objetivo formulado aquí lo da por derrotado ante el líder del PP en la mayoría de consultas. Claro que casi todos esos efluvios propios de las campañas electorales a cara de perro, apenas mueven una leve proporción de indecisos y no motivan a los escépticos.

Y eso ocurre porque los primeros no hallan una apuesta segura de que alguno de los candidatos cumplirá de verdad el programa, ya de por sí complejo, que presentan, y los segundos porque no se creen que ni siquiera lo pongan en marcha si implica, que lo implicará, más sacrificios para el personal. Aquí, ahora mismo, el oficio político sólo enamora a los que pretenden ingresar en él para medrar o a los que, ya creciditos le conceden una prejubilación dorada y plena de privilegios en el Senado y/o algún consejo de administración. Por eso el asunto del Corredor inquieta a los que de verdad defienden a esta tierra, identificables por las quejas y denuncias. Son los gallegos –y gallegas– que se toman en serio la democracia, como un servicio e la comunidad y no a a otros intereses. Y que no admiten ya más retrasos.