Índices e Concordancias

Cando, con frecuencia, evocamos neste espazo aspectos relativos ao mundo do libro –edición, lectura, clasificación, distribución, fe de erratas, colofón, preservación e tamén destrución de exemplares– non o facemos por un afán de erudición. Sería unha frivolidade pola nosa parte. Facémolo porque somos conscientes que cando falamos do libro estamos a contar a historia da supervivencia do coñecemento no mundo, asediada máis que polos elementos da natureza –lume e auga– pola acción do home. En definitiva, un mundo, o do libro, cheo de paradoxos que pode mostrar como unha crenza, o cristianismo, contribúe a construílo e dignificalo para despois emprender un proceso de destrución obsesiva da súa propia creación.

Da mesma maneira que unha serie de pragmáticas promulgadas ao longo do século XVI converteron a inocente e práctica “fe de erratas” nun elemento de control represivo para impresores e libreiros, pola mesma época tamén os utilísimos índices dos libros, guías de lectura imprescindibles, se tornaron expurgatorios por obra da Inquisición. Unha proba máis do “perigo” da imprenta como difusora de ideas polo mundo.

Non deixa de ser unha evidente contradición que unha institución bíblica, libresca por excelencia, as igrexas cristianas, condene determinadas obras ao exterminio cando a actual forma do que se chama “libro” é un invento da civilización cristiana. Foron os primeiros cristianos, efectivamente, os que substituíron os rolos de papiros ou de peles por follas cortadas en forma de cadernos ou códices. A causa deste cambio temperán (s. II-IV d. d. C.) está, entre outras posibles, na facilidade que o códice proporcionaba para atopar pasaxes ou palabras nos textos sagrados. Estes, escritos inicialmente sen puntos nin comas, nun continuum de difícil lectura, requerían despregar (“ex-plicar”) os dez ou vinte metros do rolo na procura dun tema ou dunha palabra da Biblia (no medio das 773.746 palabras; 31.102 versículos; 1.189 capítulos y 66 libros nos que se divide desde o século XVI). Pouco a pouco, mediante foliación, paxinación e índices, foron perfeccionando o método de busca pero nada máis eficaz que a división en capítulos e versículos que revolucionou a forma de lectura da Biblia. A primeira Biblia impresa dividida en capítulos, obra de Stephen Langton, e versículos, grazas a Robert Estienne, foi a chamada Biblia de Xenebra, publicada en Suiza en 1560, aceptada por xudeus e protestantes, a mellor proba da súa utilidade para memorizar, localizar e comparar as pasaxes bíblicas. O punto culminante desta conquista lectora está constituído polas “concordancias” que, así en plural, significan, según a RAE (a entrada non existe no diccionario da RAG) “índice de todas as palabras dun libro ou do conxunto da obra dun autor, con todas as citas dos lugares en que se atopan”. Adoita admitirse que o inventor deste xénero de concordancias foi San Antonio de Padua (s. XII-XIII) malia que a utilidade do invento nesa época era relativa porque non existía unha versión canónica da Biblia que será posteriormente a de San Xerome (s. IV) que non acada recoñecemento de auctoritas ata o século XVI grazas á imprenta.

Os índices así editados a partir do século XVI, as concordancias bíblicas, xa fosen de palabras (concordancias verbais) ou de materias (concordancias reais) posibilitaron lecturas novidosas e consagraron a metodoloxía da indexación como un sistema de investigación eficaz. Tan eficaz que foron a base da crítica textual en todo o mundo.

Este entretecer e anotar partes, precisar e definir propicia a utilidade do método crítico-literario das “pasaxes paralelas” defendido por Foucault, vía San Agustín; así cando unha palabra, un sintagma ou metáfora nos representa un problema pola súa dificultade, pola súa escuridade ou ambigüidade, buscamos unha pasaxe paralela no mesmo texto ou noutro texto para aclarar o sentido da pasaxe discutida. De aquí a inmensa utilidade dos índices, pervertidos e desprestixiados cando o poder inquisitorial publica, a partir do século XVI os denominados “índices expurgatorios” coa pretensión de evitar a lectura de determinados libros e condenar as súas ideas.

Con razón Max Aub, coñecedor do mundo editorial, explicita a súa teoría na magnífica obra “Signos de ortografía”: “Os libros son tan putañeiros que levan as falsas por diante e os índices por detrás”.

*Académico numerario