¿Lo veis? Mucho hablar de inventos ytalytal, pero avecilla suele acertar. Y no por méritos propios, sino más bien por el acierto al escoger bien su doble fuente de informasao: una, la que cuenta y, la otra, la que certifica. Por eso os dijo hace bastantes lunas que la Diputación de Ourense iría a Menor, honorable apellido del señor alcalde de Pereiro de Aguiar, do se halla la prisión que lleva el mismo nombre. Y la decisión fue, sí, tras un pacto entre corrientes. Yes...

No obstante, el pájaro avisa de que el acuerdo, como su propio nombre indica, puede provocar algún resfriado todavía, porque los poderes fácticos son allí poderosos y hábiles. Cuando no logran a la primera abatir al objetivo, esperan la ocasión siguiente. En este caso ese turno le corresponderá, tras las elecciones, al congreso provincial. No se decidió todavía si en él se aplicará el método “RafaEle”, un solo presidente para partido y diputación o habrá otro. He ahí el meollo. Uf.

Bueno, hay más meollos. El principal consiste en despejar la incógnita de si se presentará Junior Bé o no. Si es que sí, la cosa estará disputada y el cambio de método, también porque O Neno ya no puede presidir la corporación. Pero sí el partido, y ahí sería tan peligroso, o más. Porque una cosa es segura: los intentos de apartarlo han fallado. De momento, al parecer, las ofertas no fueron satisfactorias en absoluto. Eran demasiado lejos de la casa madre. Y ca.

(Por más que se esfuercen los exorcistas de Compostela, lo de As Burgas tiene mala pinta. Ya es evidente, y quedó dicho, que hay funcionando dos corrientes, pero por lo que aporta Anacleto está a punto de consolidarse una tercera. Se presenta a sí misma como “de integración”, pero en realidad está formada por algunas gentes que estuvieron más cerca de Vox que de ningún otro. Y allí la única gaita que se oye es “o conmigo o contra mí”. ¿Capisci...?)