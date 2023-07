Fue el último Preu del Estado español, en el curso 1969-70. Aquí tenéis a los compas de dicha promoción del colegio Apóstol Santiago (Jesuitas según ellos y cuervos según otros por aquel uniforme dominical)que se reunieron para celebrar su 50 aniversario entre abrazos tras la demora del Covid, risas y anécdotas, un paseo por el colegio y una comida en el Náutico. Veo por ahí, más creciditos ya, a Chano Criado del Rey, Chema Campos, Manuel Vilches, Suso Bandín, Ago Briz, Javier Luca de Tena, Santi Bustillo, Darío Duran, César Carbajo, Willy Montenegro, Mauro Alonso, Ricardo Terré, Álvaro Pombo, Andrés Vega...

Un paseo entre las nuevas tiendas del barrio viejo alto

¡Cómo se está poniendo el barrio viejo alto de Vigo! Conocimos su primera etapa cuando las calles antaño del mercado carnal inauguraron nuevos comercios tras su rehabilitación y ahora, tras primeras experiencias fallidas, vuelve a renacer con otras propuestas, otras ilusiones... Ya no solo es que periódicamente una de sus plazuelas, la del Abanico, acoja encuentros musicales de diverso signo, como el PetardBingo Solidario de hace unos días con la fiesta del Orgullo. Ya no solo que una asociación cultural, la Évame Oroza, tenga su base en la antes Casa da Collona (Subida á Costa, 5), antiguo local de hermanitas del pecar regentado por Esperanza Puente y ahora sea Javier Romero, quien lo regente en nombre de la asociación. Es que te das un garbeo por la zona y, si quieres aprender algo nuevo, puedes entrar en Kame Cómics, una academia de cómic y dibujo dirigida por María Vilar y Iago Araujo, en Abeleira Menéndez 26; en esa misma calle te encuentras la pastelería Navaza, con la que Perfecto Benjamín Navaza trajo de Lalín sus dulces saberes. No sales de la misma y puedes entrar en el mundo floral con Las flores de Greta, el local que montaron Uxía (diseñadora gráfica de origen), Nuria (artesana joyera) y Antía Vargas (ingeniera industrial), pero a menos de un tiro de piedra, en la calle San Sebastián, está Sukha Estudio, iniciativa empresarial del vigués Pablo Barros para adentrarse en la práctica del yoga. ¿Qué más queréis de novedades? ¡Cómo se renueva el alto!

El Rayo Verde de Alejandra

Y ya que hablo de tiendas nuevas ¿cómo me voy al olvidar de mi amiga Alejandra Cabral? Versátil mujer a la que he conocido en la última etapa como sombrerera pero antes la he visto en las más diversas ocupaciones, desde la peluquería en su adolescencia hasta trabajando en algún centro cultural. En Dr. Cadaval 36 montó hace unos dos meses Rayo Verde, una tienda de ropa vintage, prendas años 70 a 90 de segunda mano de importación. My dear Alejandra, a la que veo cada poco por el barrio viejo aunque ahora menos con su nueva ocupación, se inspiró en las tiendas vintage de Malasaña, Londres, Florencia o Burdeos, y con la suya se suma a la ruta vintage de otras cercanas como a Flamingos (Dr. Cadaval 21) y Weena Vintage, en María Berdiales 17.

Y la cutrez de la Feria del Libro

Hizo pública una nota el lunes Manuel Domínguez, presidente de la Federación de Librerías de Galicia, para atajar las críticas a la última Feria del Libro de Vigo, ubicada en O Calvario. La pregunta no es si la feria la ponemos aquí o allá sino cómo es posible que exista en esta ciudad, cuna de las más importantes editoriales, y sea tan insignificante. Pongo un ejemplo con la última feria que recorrí, la de Salamanca: con 147.000 habitantes sus casetas multiplican por seis las de Vigo, con 300.000.