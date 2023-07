Para a história da ordenaçom jurídica da autonomia galega

O autor deste texto é o Professor Carvalho Calero, foi publicado na revista “Agália” (nº 3), sintetizamos a seguir algumhas ideias. Está estruturado em três blocos, por sua vez subdivididos em temas: (a) I “Um projeto do Estatuto” com umha introduçom à situaçom naqueles tempos onde predominavam as ilusons e desilusons que a curta vida da segunda república espanhola suscitárom nos moços, os subtemas “federal e quase federal”, “tradiçom e documentaçom” e “autoria”; (b) II “Estatutos e autorias”, com estes subtemas “afirmaçom infundada” e “dous redatores”, e (c) III “Epílogo ou apêndice em 1985”.

Nesses tempos existia um pruído de substituiçom institucional contra o centralismo reinante e os moços propugnavam o autonomismo geral, para que a república fosse federal; na etapa pré-constituinte a voz do povo anunciava com segurança profética a República Federal; por este motivo, esse primeiro projeto de Estatuto Galego começava com estas palavras: “Galiza é um Estado livre dentro da República Federal Espanhola”, contodo ao final nom houvo república federal, mas “quase federal”. No secçom “Tradiçom e documentaçom” aparece esta ideia: a História tem como fonte própria o documento escrito. Porém os novos historiadores mais recentes que lembravam os feitos com fontes documentais, suscitavam-lhe as mais prudentes dúvidas cartesianas a respeito da exatidom das visons históricas que nom lhe era possível confrontar com as vividas por Carvalho. Na “Autoria” afirma que fôrom Luís Tobio, entom moço jurista, junto com Carvalho, inteiramente sós, sem outras ajudas, quem elaborárom o Estatuto, nom sabe dizer se foi por iniciativa própria ou por requerimento do Seminário. O estudo fiscal fora obra exclusiva de Bóveda e o articulado obra exclusiva de Tobío e Carvalho. "A capacidade de julgamento objetivo nom é património universal dos afeiçoados aos estudos históricos" Em “Estatutos e autorias” fai referência ao recente nutrido volume consagrado à história contemporánea da Galiza, obra de um especialista bem acreditado, mas afiança que a “Xunta” governa a “Puebla” e lembra que os limites entre o galego e o castelhano som instáveis e difusos, polo que a capacidade de julgamento objetivo nom é património universal dos afeiçoados aos estudos históricos; mas os que passárom a soleira /o limiar armazenam lembranças que os constituem em pessoas nom dignas de desestimaçom no processo da história. Pontualiza dados sobre os dous redatores. No “Epílogo ou apêndice em 1985” esclarece que Alexandre Bóveda, Valentim Paz Andrade e Vicente Risco tivérom algumha intervençom na elaboraçom do seu “Anteproyeito” (sic!) nom porque participassem na redaçom, exclusiva de Tobio e de Carvalho, mas como membros de umha Comissom, pois encaminhárom por escrito os seus pontos de vista, Bóveda e Paz Andrade esquematicamente, e Risco de maneira mais extensa. Tempos passados, moços entusiastas, Grandes da Galiza inesquecíveis! *Professora Catedrática de Universidade