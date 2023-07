Está visto que aquello del perro y las pulgas no se queda en el refranero y es aplicable también a la geopolítica. Por ejemplo, cuando se afirma que en la península ibérica –y a la hora de invertir– hay dos varas de medir, que son Levante y Poniente, no es menester acudir al conocido escrito de la CEOE de Cuevas pidiendo que se concentrasen las inversiones públicas en la costa del Mediterráneo por resultar más rentable: ahora mismo afluyen no sólo las que decide la Administración sino la iniciativa privada. Y mientras a Galicia se le niegan fondos europeos para instalar en Palas de Rei, provincia de Lugo, una fábrica de fibras alegando la Vicepresidenta Calviño que no se cumplen los requisitos.

Ese “detalle” fue rechazado por el entonces vicepresidente primero de la Xunta y titular de Economía, que insistió en un compromiso, por lo que se vio incumplido, con el Gobierno para ubicar aquella planta en esta tierra. Pero eso no es nuevo aquí: el penúltimo caso es la noticia de este periódico según la cual Valencia, como ejemplo de lo que es ya más que una teoría, puede arrebatar a Galicia el liderazgo nacional del motor. Mientras a Stellantis le han regateado incluso el atender a su CEO por teléfono, la hasta ahora comunidad “estrella” del PSOE pasa el centroderecha a pesar de que ya le habían facilitado sede a Tesla. En Galicia es diferente. Aquí se niega financiación europea, a Valencia le aprobó la coalición PSOE/Podemos inversiones por más de diez mil millones de euros. Una cifra que, sin malévolas suspicacias, seguramente cumplirá las normas puesto que para allí sí habrá recursos, como para el Corredor Mediterráneo de Mercancías. Lo malo es que casi nadie sabe, al menos de forma pública, exactamente cuáles son las condiciones de la UE. Algo que se deriva de aquella fatídica votación en la que el Congreso de los Diputados aprobó, con todo el frente de la izquierda –y la abstención de Vox– darle carta blanca al presidente Sánchez para determinar la cuestión. Así de fácil El caso es que, tal como informó FARO DE VIGO, Valencia se va a convertir en una amenaza para el liderazgo del motor que hasta ahora ostenta Galicia, al ser clave en el futuro inmediato del futuro coche eléctrico al acoger una mega/factoría de “Volkswagen” y proyectar “Tesla” allí una giga/planta de ese tipo de vehículos. Y si a eso se le añaden datos como la explotación de litio que Portugal acaba de aprobar a treinta kilómetros de Ourense, y el rápido incremento de inversiones en la Región Douro, obliga –entre otras– a preguntar qué es lo que ocurre con este Reino, que aparenta incapacidad para atraer proyectos de cierta entidad e inversiones para desarrollarlos. Ítem más, citado –otra vez– Portugal, “el espejo en el que había que mirarse” según el actual candidato a la Presidencia del Gobierno de España y extitular de la Xunta señor Feijóo, es lo cierto que las cosas no han cambiado un ápice. Ayer mismo FARO daba a conocer la noticia de que “Stellantis” ha decidido la construcción de coches eléctricos en su factoría portuguesa: desde el respeto a la decisión empresarial, habrá que ver cómo y en qué afectará a la planta de Balaídos en Vigo. Y ya de paso, si ha tenido algo que ver la ambigüedad insoportable del Gobierno de Sánchez en el cumplimiento de sus promesas de dotar a la factoría gallega de la reclamada Muy Alta Tensión (MAT). Hay ya quien piensa que, sin fecha concreta a pesar de las recientes promesas del alcalde de Vigo, que sería una auténtica desgracia que el suroeste de esta tierra perdiese futuro en la automoción por carecer de enchufes. ¿De verdad harán falta?